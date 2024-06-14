Эти отходы из кухни заставят расти морковь, как сорняк. Как приготовить удобрение?

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Опубликовано: 14.06.2024 16:51 , Обновлено: 15.11.2024

Для многих самостоятельное выращивание любых овощей имеет смысл лишь в случае, когда химические удобрения и стимуляторы отсутствуют. Именно такой урожай более полезен, а главное, безопасен для здоровья. Это не значит, конечно, что нельзя использовать специальные средства для подкормки и защиты урожая от паразитов и болезней. Однако каждый уважающий себя садовник стремится минимизировать риски и прибегает к органическим удобрениям. Стоит знать, что для своего урожая совсем не обязательно что-то покупать. Вы можете использовать отходы из вашей кухни. Какие отходы подойдут для подкормки моркови?

Несъедобные части растений часто содержат те же питательные вещества, которые присутствуют и в их съедобных частях. В зависимости от состава каждая из них может подходить для разных целей. Конечно, первое применение, которое приходит на ум, - это удобрение.

Различные отходы могут обеспечить необходимые питательные вещества: калий из банановой кожуры, кальций из яичной скорлупы. Разные культуры имеют разные потребности. Для того чтобы стимулировать рост моркови, в данном случае стоит обратить внимание на отходы из лука.

Удобрение из луковых отходов

Луковая шелуха и прочие её элементы содержит множество витаминов и полезных веществ. К ним относятся медь, калий, фосфор и железо, а также витамины С, Е и В. После нескольких регулярных приемов пищи, содержащей лук, вы можете накопить достаточно отходов, чтобы использовать их в качестве удобрения.

Залейте сто граммов таких отходов двумя литрами воды. Накройте ёмкость и поставьте в теплое место (например, на кухню ) минимум на 2-4 недели. Стоит перемешивать этот экстракт каждые несколько дней.

По истечении этого времени лук заквасится и вы получите концентрат удобрения. Используйте его для посевов в пропорциях 1:10 (100 мл экстракта на литр воды). Поливать им морковь стоит примерно раз в 3 недели. Благодаря этому корнеплоды вырастут толстыми и сладкими.

Морковь устойчива к небольшому количеству воды и не требует частого полива. Поливать культуру рекомендуется примерно каждые 10 дней. Это означает, что удобрение можно использовать даже после каждого второго полива.

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