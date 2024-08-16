Почему гортензии зеленеют? Вот что нужно делать, чтобы появились розовые и голубые цветы

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Опубликовано: 16.08.2024 17:55 , Обновлено: 16.08.2024

Гортензии - настоящее украшение и гордостью сада для многих белорусов. Красивые и пышные соцветия привлекают взгляд и украшают пространство, даря ощущение уюта. Однако иногда случается так, что цветы получаются бесцветными и зелёными. Почему так происходит и как исправить ситуацию?

Позеленение цветков гортензии – достаточно распространённая проблема, но прежде чем начать искать её источник, нужно принять во внимание на сорт растения. Для таких видов, как Pistachio, Annabelle, Green Shadow и Little Lime, позеленение цветков является естественным. Однако если ваша гортензия не принадлежит к их числу, то причина зелёных цветков кроется в другом.

Почему цветы гортензии зеленеют?

Гортензии известные своими насыщенными розовыми, голубыми и белыми цветами, однако со временем может случиться, что они начинают зеленеть. Такое явление едва ли может обрадовать садовода, который ожидает пышного и яркого цветения кустарника в течение всего сезона. Причин у такого явления может быть несколько и не все они очевидны.

Естественный жизненный цикл цветов Самая очевидная причина, по которой гортензии зеленеют, — это естественный жизненный цикл цветов. С возрастом цветы гортензии проходят разные фазы окраски. После начальной фазы интенсивного цветения их окрас может постепенно тускнеть и приобретать зеленоватый оттенок, что является нормальной стадией их созревания.

Самая очевидная причина, по которой гортензии зеленеют, — это естественный жизненный цикл цветов. С возрастом цветы гортензии проходят разные фазы окраски. После начальной фазы интенсивного цветения их окрас может постепенно тускнеть и приобретать зеленоватый оттенок, что является нормальной стадией их созревания. Влияние pH почвы pH почвы оказывает существенное влияние на цвет гортензии, особенно сортов Hydrangea macrophylla. Цветки могут менять окрас в зависимости от кислотности или щёлочности почвы. Кислые почвы (с более низким pH) проявляют у гортензии синий цвет, а более щёлочные (высокий pH) приводят к появлению розовых оттенков. Когда почва теряет свою первоначальную кислотность или щёлочность, цвет гортензии может потускнеть, а цветы могут начать зеленеть.

pH почвы оказывает существенное влияние на цвет гортензии, особенно сортов Hydrangea macrophylla. Цветки могут менять окрас в зависимости от кислотности или щёлочности почвы. Кислые почвы (с более низким pH) проявляют у гортензии синий цвет, а более щёлочные (высокий pH) приводят к появлению розовых оттенков. Когда почва теряет свою первоначальную кислотность или щёлочность, цвет гортензии может потускнеть, а цветы могут начать зеленеть. Дефицит питательных веществ Недостаток питательных веществ, особенно фосфора, также может привести к изменению цвета цветов. Недокормленные растения могут производить меньше пигмента, отвечающего за интенсивность окраски, что приводит к медленному преобразованию окраски цветков в зелёный оттенок.

Недостаток питательных веществ, особенно фосфора, также может привести к изменению цвета цветов. Недокормленные растения могут производить меньше пигмента, отвечающего за интенсивность окраски, что приводит к медленному преобразованию окраски цветков в зелёный оттенок. Слишком много солнечного света и перепады температур Чрезмерное воздействие солнечного света может повлиять на количество хлорофилла в лепестках цветов, в результате чего цветы станут зеленее. Гортензии предпочитают полутень, и слишком много солнечного света может изменить их цвет. Прохладные ночи и жаркие дни также могут повлиять на окраску цветков гортензии. Резкие колебания температуры могут стимулировать выработку хлорофилла в лепестках, что приведёт к их позеленению.

Чрезмерное воздействие солнечного света может повлиять на количество хлорофилла в лепестках цветов, в результате чего цветы станут зеленее. Гортензии предпочитают полутень, и слишком много солнечного света может изменить их цвет. Прохладные ночи и жаркие дни также могут повлиять на окраску цветков гортензии. Резкие колебания температуры могут стимулировать выработку хлорофилла в лепестках, что приведёт к их позеленению. Проблемы со здоровьем растений Иногда позеленение цветов может быть результатом болезней или атак вредителей, которые ослабляют растение и влияют на его способность сохранять интенсивный цвет. По этой причине следует регулярно следить за здоровьем растения и реагировать на любые симптомы заболевания, такие как пятнистость листьев, увядание или наличие вредителей.

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Как предотвратить позеленение гортензий?

Ключевым фактором, обеспечивающим цвет гортензии является контроль pH почвы. Добавление сульфата алюминия в почву подкисляет её и способствует появлению синих оттенков , а известкование почвы помогает сохранить розовый цвет.

Также необходимо использовать удобрения, богатые азотом, фосфором и калием . Лучше всего это делать весной, в начале лета и в конце лета. Тогда они будут иметь необходимое количество питательных веществ на протяжении всего вегетационного периода.

Гортензии предпочитают полутенистые места, где большую часть дня они защищены от прямых солнечных лучей. По этой причине их следует сажать в местах, где они будут иметь доступ к утреннему солнцу и будут защищены от интенсивного дневного солнечного света и сильных холодных порывов воздуха.

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Чем подкормить гортензию для цвета?

Для того, чтобы гортензия приобрела тот или иной цвет необходимо изменить рН почвы. Если вы хотите придать растению синий оттенок, то необходимо внести в почву:

алюмокалиевые квасцы;

сульфат алюминия;

коллоидную серу.

Если грунт слабокислый или щелочной, то можно внести уксус . Разведите его в пропорции: 100 мл на 10 л воды. Поливайте кустарник два раза в месяц.

На розовый гортензия сменит цвет в том случае, если кислотность почвы снизить. Для этого садоводы вносят доломит, мел или извест ь, а также используют фосфор.

[info_b]Соблюдайте осторожность. Если сделать почву слишком щёлочной, то кустарник может заболеть хлорозом и перестанет цвести. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда случается, что долгожданные цветы на гортензии никак не появляются. В чем может крыться причина такого явления? Рассказывали, как приготовить эффективную подкормку, которая заставит растение “проснуться”.

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