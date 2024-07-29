Как заставить розы цвести второй раз? Этот трюк позволит наслаждаться цветами до самых заморозков

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Опубликовано: 29.07.2024 11:57 , Обновлено: 29.07.2024

Многие владельцы кустов роз наслаждаются её цветением только раз в сезон. Однако опытные флористы прибегают к ряду хитростей, которые позволяют наслаждаться пышными кустами этих цветов до самых заморозков. Садовод-биолог Юлия Кондратенок рассказала в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, что нужно сделать, чтобы розы цвели повторно.

После окончания первой волны цветения роз первое, что необходимо сделать - это не дать розам завязать плоды с семенами. Это отнимает много сил и блокирует появление новых бутонов.

Поэтому, как только лепестки осыплются, необходимо срезать отцветшие цветки. Когда отцветёт вся ветка, её нужно обрезать до хорошо развитых листьев.

“Делайте срез над внешней почкой, тогда новый побег будет расти не внутрь, а наружу куста”, - рассказала эксперт и продемонстрировала действие в видео.

Также нужно вырезать все слабые побеги. Это не только улучшит перевариваемость куста, но и снизит риск появления инфекций.

После обрезки необходимо опрыснуть розы от болезней сенной палочкой, а под корень добавить фосфорно-калийное удобрение, например, монофосфат калия. Это сделает побеги крепче и простимулирует цветение.

Приготовить раствор сенной палочки можно и самостоятельно, но на это потребуется 2-3 дня.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как его можно сделать в домашних условиях и для чего использовать в саду.

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Также специалист порекомендовала усилить эффект биопрепаратом “Растим цветы” от Procvetok”. Он, по словам эксперта, позволит розам быстро отрастить новые побеги и простимулирует пышное цветение до заморозков.

Усилить цветение роз можно и с помощью домашних подкормок. Одна из самых эффективных - дрожжевая. Такое удобрение способствует росту растений, повышает устойчивость к болезням и стимулирует образование новых цветочных почек.

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На цветение и здоровье роз оказывает влияние множество факторов. В том числе и соседство. Ранее Telegraf.news писал подробно о том, какие ошибки могут помешать розам распустить бутоны, о которых мечтают садоводы.

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