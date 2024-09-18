Осенняя «диета» для королевы сада. Чем и как подкормить клубнику в сентябре?

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Опубликовано: 18.09.2024 08:58 , Обновлено: 18.09.2024

Чтобы на следующий год радоваться хорошему урожаю клубники, нужно позаботиться об этом сейчас. Осень — самое время для подкормки клубники, причём подойдут как магазинные, так и народные средства. Узнайте, как правильно удобрить клубнику осенью для обильного урожая в следующем году.

Зачем клубнике нужна осенняя подкормка?

Осенняя подкормка клубники важна для того, чтобы растение лучше перезимовало и накопило сил для будущего сезона. Внесение удобрений помогает укрепить иммунитет растения, повысить его устойчивость к неблагоприятным условиям и болезням, а также улучшить качество урожая следующего года.

Кроме того, правильно подобранные удобрения могут стимулировать рост корневой системы, способствовать активному развитию зелёной массы и увеличению количества ягод.

Как правильно вносить удобрения

Любые подкормки опытные огородники советуют вносить вечером. На это есть несколько причин:

Температура воздуха. Вечером температура воздуха обычно ниже, чем днём, что позволяет избежать испарения питательных веществ до того, как они успеют проникнуть в почву и достигнуть корней растений. Это особенно важно для водорастворимых удобрений, которые могут быстро испаряться при высокой температуре воздуха. Солнечный свет. Удобрения могут вызывать химические реакции при контакте с солнечным светом, что может привести к потере их эффективности или даже повреждению растений. Внесение удобрений вечером снижает риск таких реакций. Ночная активность растений . Многие растения активно поглощают воду и питательные вещества именно ночью, когда температура воздуха понижается, а влажность повышается. Поэтому внесение удобрений в вечернее время соответствует биологическим ритмам растений и обеспечивает их максимальную эффективность.

Таким образом, внесение удобрений в вечернее время помогает сохранить их эффективность и предотвратить возможный вред для растений

Перед тем как удобрить клубнику, нужно удалить с кустов отмершие листья и усики, убрать старую мульчу (если она использовалась) и аккуратно разрыхлить почву между рядами.

Перед внесением удобрений рекомендуется накануне провести полив. Также нужно тщательно соблюдать пропорции, указанные производителем, чтобы не нанести вред растениям.

Осенью вносить удобрения достаточно однократно, чтобы не перекормить клубнику.

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Как подкормить клубнику минеральными удобрениями

Осенью для подкормки клубники можно использовать следующие минеральные удобрения:

Суперфосфат. Это фосфорное удобрение, которое способствует укреплению корневой системы растений и улучшению их морозостойкости. Его можно вносить в почву в виде гранул или раствора.

Это фосфорное удобрение, которое способствует укреплению корневой системы растений и улучшению их морозостойкости. Его можно вносить в почву в виде гранул или раствора. Калийная соль. Это калийное удобрение, которое помогает растениям лучше пережить зиму и повышает их устойчивость к болезням. Калийную соль можно вносить вместе с суперфосфатом.

Это калийное удобрение, которое помогает растениям лучше пережить зиму и повышает их устойчивость к болезням. Калийную соль можно вносить вместе с суперфосфатом. Нитроаммофоска . Это комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Оно помогает улучшить общее состояние растений и повысить урожайность.

При использовании минеральных удобрений следует соблюдать рекомендуемые дозировки и сроки внесения, чтобы избежать избытка питательных веществ в почве.

Как подкормить клубнику органическими удобрениями

Подкормить клубнику осенью можно такими натуральными удобрениями, как древесная зола, коровяк и птичий помёт. Но перед внесением этих органических средств в почву их нужно какое-то время настаивать.

Коровяк

Добавьте 5-6 л воды к половине ведра коровьего навоза и оставьте настаиваться неделю. Полученный настой нужно развести водой в пропорции 1 к 20 и внести по 0,5 л под каждый куст клубники.

Куриный помёт

Добавьте 5-6 л воды на половину ведра помёта и оставьте настаиваться на неделю. Полученный настой разведите водой в пропорции 1 к 12 и внесите по пол-литра жидкости под каждый куст.

Древесная зола

Это многофункциональное средство, которое используют не только для подкормки растений, но и для расщелачивания почвы и борьбы с вредителями.

Вносить древесную золу можно двумя способами:

корневой — размешайте стакан золы в 10 литрах воды и вылейте под каждый куст по 0,5 л полученного раствора;

внекорневой — смочите кусты клубники водой и посыпьте их сверху золой, используя сито.

Самый простой и эффективный способ удобрения клубники золой — рассыпать её под каждый куст прямо перед дождём. Вместе с дождевой водой зола попадёт к корням растений.

Золу лучше использовать не как самостоятельное удобрение, а как дополнение к азотосодержащим удобрениям — аммиачной селитре, коровяку, мочевине или куриному помёту.

[info_b]Важно: специалисты агрофирмы «Семена Алтая» советуют использовать древесную золу на участке в небольших количествах из-за её высокой щелочной реакции. Если вносить её много, почву можно сильно защелочить.[/info_b]

Как подкормить клубнику народными средствами

Народные методы удобрения огородных культур не имеют научного обоснования, но многие опытные огородники предпочитаю применять именно их.

Настой крапивы

Крапива содержит множество полезных веществ для растений, включая калий, магний, железо, кальций и другие микроэлементы. Эти вещества способствуют росту растений и улучшают их общее состояние. Настой крапивы может использоваться как органическое удобрение, которое помогает улучшить плодородие почвы и укрепить растения. Кроме того, он способствует борьбе с вредителями и болезнями растений благодаря своим антибактериальным свойствам.

Ведро свежесорванной крапивы нужно залить горячей водой и дать настояться сутки. Затем каждый литр настоя нужно разбавить 10 литрами воды. Удобрением из крапивы можно поливать кусты или опрыскивать их.

Вместо крапивы можно использовать любые сорняки, растущие на участке.

Дрожжи

Дрожжи содержат множество полезных веществ, таких как витамины группы В, микроэлементы и ферменты, которые могут способствовать росту и развитию растений. Кроме того, дрожжи являются источником питательных веществ для почвенных бактерий и грибов, что способствует улучшению структуры почвы и повышению её плодородия. Однако стоит помнить, что слишком большое количество дрожжевых культур может привести к избытку органических веществ в почве, что в свою очередь может повлиять на кислотность почвы и нарушить баланс микроорганизмов.

Приготовьте настой из 15 г сухих или 30 г свежих дрожжей, 3 столовых ложек сахара и 3 литров тёплой воды и оставьте до появления на поверхности пены. Добавьте ещё 7 литров тёплой воды и внесите по 500 мл настоя под каждое растение.

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