Как продлить обильный урожай помидоров до осени? Эта простая процедура поможет в середине августа. Каким томатам запрещена?

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Опубликовано: 11.08.2024 11:53 , Обновлено: 11.08.2024

Чтобы помидоры плодоносили до конца сезона, необходимо удалить верхушечную меристему растений. Вот как и когда это нужно делать обрезку томатов, чтобы плоды росли сочными и в большом количестве. Но есть нюанс - не всем видам помидоров это пойдет на пользу. Прочитайте нашу инструкцию внимательно!

Необходимо помнить, что главная цель при выращивании помидоров у садоводов отличается от целей самих растений. Первые хотят побольше спелых томатов, а вторые стремятся обеспечить наиболее комфортное существование. А для размножения им нужно не так уж и много плодов.

Зачем подрезать томаты?

Чтобы добиться продолжения обильного урожая до конца лета и даже в сентябре томаты нужно обрезать в августе. Когда растения достигли необходимых размеров и развили все необходимое для плодоношения. Именно для этого нужно удалить верхушечные меристемы, которые забирают часть веществ, необходимых для томатов, для своего развития. После удаления верхушки помидоры перестанут расти вверх, перенаправив всю свою энергию на нижние части – листья и созревание плодов.

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[inf]Меристемы, или образовательные ткани, или меристематические ткани, — обобщающее название для тканей растений, состоящих из интенсивно делящихся и сохраняющих физиологическую активность на протяжении всей жизни клеток, обеспечивающих непрерывное нарастание массы растения.[/inf]

Только помните, что все типы делятся на условные группы: индетерминантные и детерминантные . Первые - плетистые сорта, такие как «Бычье сердце», «Де барао» и большинство видов черри. Для таких сортов подрезание верхушек даст наилучший результат. А вот неправильная или чрезмерная обрезка детерминантных сортов может иметь даже обратный эффект .

Если помидоры оставить в покое, они будут расти до заморозков, но стали бы слабее и плоды были бы слабыми и в малом количестве. Во второй половине лета растения уже испытывают сильную нагрузку и все больше подвержены заболеваниям ( свирепствует фитофтороз), и то, что ночи холоднее, а дни короче, не помогает.

Поэтому и стоит направить рост индетерминантных помидоров так, чтобы остановить рост кустов, в результате чего растения сосредоточат свою энергию на созревании имеющихся плодов.

Когда лучше подрезать томаты?

Раньше пикировку томатов рекомендовали проводить в начале августа, но сейчас из-за потепления климата эту процедуру можно перенести на середину месяца. Однако и дольше ждать нет смысла, потому что, хотя и стало теплее, количество естественного света значительно уменьшается из-за сокращения светового дня.

Как подрезать верхушки томатов?

Обрезать верхушки растений помидоров очень просто, важно использовать острый и продезинфицированный нож или секатор, чтобы не распространить болезни (можно держать под рукой спиртовой раствор в пульверизаторе).

Выберите место на главном стебле, которое находится примерно на 2–3 листа выше последнего соцветия. Выше этой точки растение и следует обрезать.

[inf]Не забывайте после обрезки регулярно проверять, не дает ли растение новых боковых побегов выше точки обрезки. Если они появляются, их следует также удалять. [/inf]

Видео, как удалять верхушки и листья томатов

Также после обрезки растения нуждается в надлежащем увлажнении и удобрении, чтобы помочь томатам в созревании плодов. Однако избегайте чрезмерного внесения азотных удобрений, поскольку это может способствовать дальнейшему вегетативному, а не генеративному росту. Сосредоточьтесь в первую очередь на добавках калия и фосфора.

[Inf]Например, вы можете приготовить добавку калия из банановой кожуры. Раствор из морских водорослей также является отличным подкрепляющим средством для помидоров (его можно приготовить дома – просто замочите водоросли в воде, подождите сутки и полейте растения).[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что сбор урожая помидоров часто ознаменовывается трепетным ожиданием. Казалось бы, помидоров на ветвях уже множество, но созревать они не спешат. Часто огородники собирают урожай зелёным и выкладывают на солнечном месте дозревать. Однако не всем известно, что этот процесс можно в разы ускорить. Что положить рядом с томатами, чтобы они созревали быстрее?

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