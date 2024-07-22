"Нужны срочные меры!" - Эксперт рассказал, что делать, если на помидорах появились странные пятна
Белорусский садовод Дмитрий Кастрицкий в соцсетях обратил внимание на распространенное заболевание томатов, которое может лишить вас целого урожая. Если на помидорах появились темно-зеленые и черные пятна, нужно срочно принимать меры, утверждает эксперт. Как приготовить спасительный раствор?
По словам специалиста, эта болезнь уничтожит все томаты, “если ее вовремя не заметить”. Речь идет о вершинной гнили, для которой характерны пятна на кончиках плодов (сначала темно-зеленые, а затем черные).
“Нужны срочные меры!” — заявил Кастрицкий и объяснил, что вершинная гниль возникает при недостатке в почве кальция.
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Он посоветовал приготовить специальное удобрение. Вам понадобятся:
- 1 стакан древесной золы;
- 1 стакан уксуса;
- 10 л воды.
Вот простая инструкция:
- Насыпьте золу в большое ведро.
- Залейте уксусом 9%.
- Когда закончится реакция, налейте воду.
- Перемешайте.
Подкармливайте помидоры этим удобрением под корень — по 1 литру на куст.
Ранее Telegraf.news писал о еще одном распространенном заболевании томатов — фитофторозе. Часто разыгравшийся грибок поражает растение настолько, что можно остаться совсем без урожая. При обнаружении первых симптомов нужно действовать как можно быстрее, и помочь в этом могут не только химические средства. Есть как минимум два растения, спрей из которых сработает как антибиотик и поможет победить заболевание.
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