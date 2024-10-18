Как защитить плодовые деревья в октябре? Садовод показал рецепт качественной побелки из 3 ингредиентов

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Опубликовано: 18.10.2024 10:50 , Обновлено: 18.10.2024

Половина осени позади, и все садовые работы близятся к своему завершению. Одной из самых важных агрономических процедур, которую не стоит пропустить, является осенняя побелка саженцев. Для обработки сада раствор можно приготовить самостоятельно. Биолог белорусского бренда средств защиты Procvetok показал, как это сделать из трех ингредиентов.

Зачем белить деревья осенью?

Белка деревьев осенью имеет несколько важных целей, связанных с защитой деревьев и их состоянием. Во-первых, побелка помогает защищать стволы деревьев от резких перепадов температуры , которые могут вызвать трещины на коре. Это особенно актуально в условиях холодной зимы, когда солнечные дни могут резко чередоваться с морозами.

Во-вторых, побелка также защищает деревья от вредителей и болезней . Белила, содержащие известь, создают барьер для некоторых насекомых и грибков, снижая риск повреждения коры и древесины.

Кроме того, белка дерева предотвращает ожоги коры , которые могут возникнуть от солнечных лучей в зимний период. Яркое солнце может нагревать стволы, а при наступлении морозов такая резкая смена температуры может негативно сказаться на состоянии дерева.

А ещё побелка преображает сад , делая деревья эстетичнее.

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Как приготовить домашнюю побелку для сада из 3 ингредиентов?

Для того чтобы побелить деревья, можно воспользоваться специальными смесями из магазина, но не всегда качественную побелку можно найти. В таком случае её можно приготовить самостоятельно из небольшого количества ингредиентов.

По словам биолога белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok Сергея Жардецкого, изготовив такую побелку самостоятельно, можно быть уверенным в её составе, а деревья будут защищены практически до лета, что особенно важно для молодых деревьев.

[info_b]Помните, что нельзя белить саженцы в первые два года после посадки. Иначе можно сжечь кору, и дерево погибнет.[/info_b]

Для её приготовления помимо воды понадобится всего 3 ингредиента:

обойный клей КМЦ,

медный купорос,

гашеную известь или мел.

Приготовление:

Обойный клей КМЦ, разведите водой по инструкции. Добавьте гашеную известь или мел и размешайте до консистенции сметаны. Это примерно 1,5 кг извести на 5 л раствора. Растворите 150 г медного купороса в горячей воде и добавьте в готовую побелку – для дополнительной защиты от инфекций.

Готовой побелкой покрасьте стволы и основания скелетных ветвей, тщательно прокрашивая развилки. Лучший период для нанесения побелки – октябрь-ноябрь, при температуре не ниже 5 градусов.

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