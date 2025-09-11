Ни в коем случае не делайте так при посадке луковичных этой осенью. Садоводы назвали 5 ошибок

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.09.2025 14:29 , Обновлено: 11.09.2025

Время для посадки тюльпанов, нарциссов, крокусов и других луковичных уже близко. И то, как вы посадите цветы сейчас, напрямую зависит их цветение в следующем году. Хотя этот процесс может показаться относительно простым — выкопать, посадить, укрыть и ждать весны, — некоторые садоводы предупреждают, что даже одна простая ошибка может свести на нет все ваши усилия.

Что никогда нельзя делать при посадке луковичных?

Самое важное — не сажайте луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища вверх дном. Если вы случайно ошибётесь, побеги всё равно будут пробиваться на поверхность. Однако эта борьба истощает силы и часто приводит к тому, что цветки становятся слабее или появляются реже, а в некоторых случаях и вовсе исчезают.

«Звучит просто, но такое случается часто. Острый конец должен быть направлен вверх, а плоский, с корневой пластиной, — вниз», — сообщил Пётр Иванов, специалист по садоводству и растениям из британской компании по уходу за садом и ландшафтному дизайну Fantastic Gardeners.

Тем временем Люси Брэдли, специалист по теплицам из британской компании Easy Garden Irrigation (занимается автоматическими системами полива сада), посоветовала обращать внимание на признаки корней.

«Чтобы определить основание луковицы, изучите её форму и найдите более плоскую, шершавую часть — возможно, вы даже увидите, где раньше были корни. Это основание луковицы, и оно доходит до дна выкопанной вами ямы», — объяснила она.

Оба эксперта отметили, что у некоторых луковиц не всегда легко отличить верхушку от низа. Если возникнут трудности, они советуют просто положить луковицу на бок.

«Хотя это замедлит рост, это лучше, чем сажать её вверх корнями», — сказала Брэдли.

К сожалению, неправильная посадка луковиц в землю — не единственная возможная ошибка. Вот несколько других ошибок, которые могут помешать вашим цветам цвести наилучшим образом.

Не пропустите эти 6 работ на участке в сентябре. Иначе весной будете жалеть

Посадка на неправильную глубину

По словам экспертов по растениям, эта ошибка при посадке почти так же пагубна, как и посадка луковиц вверх корнями.

«Как правило, луковицы следует сажать на глубину, примерно в два-три раза превышающую их собственную высоту. Если они слишком поверхностные, их, скорее всего, вытащат морозы или потревожат животны. Если они слишком глубокие, им будет трудно прорасти», — сказал Иванов.

А по словам Бредли, «мелкие луковицы, например, крокусы, следует высаживать ближе к поверхности, а более крупные, например, нарциссы, — глубже», — говорит она.

Слишком ранняя посадка

Прежде чем приступить к посадке, следите за ночной температурой. Специалисты рекомендуют: для достижения наилучших результатов сажайте луковицы, когда воздух прохладный, обычно когда ночная температура составляет от 4 до 10 градусов — обычно это конец октября — начало ноября.

Если вы посадите луковицы слишком рано, они могут начать расти до наступления заморозков и пострадать зимой.

Игнорирование дренажа или качества почвы

Луковицы не любят переувлажнённую почву, и Иванов говорит, что одна из главных причин гниения луковиц — посадка их в тяжёлую глинистую почву без внесения в неё удобрений.

«Правильный способ — добавить гравий, песок или компост для улучшения дренажа», — посоветовал он.

Подумайте о том, чтобы добавить в выкопанную яму хорошую почвенную смесь, чтобы создать благоприятные условия весной. Не помешает также добавить удобрение для луковичных, чтобы способствовать развитию корней, когда они дадут всходы.

Использование поврежденных луковиц

Прежде чем сделать выбор, в идеале проверьте внешний вид и состояние луковиц. Если вы покупаете их онлайн, покупайте у известного производителя или в рекомендованной вам компании, чтобы быть уверенными в качестве.

При покупке в магазине выбирайте луковицы, которые твердые на ощупь. Кроме того, поверхность луковицы должна быть чистой и сухой, без следов плесени, темных пятен или сморщенной, бумажной текстуры.

Ранее Telegraf.news писал, что пионы растут в садах многих белорусов. Они радуют своими крупными цветами, долголетием и необыкновенным очарованием. И осень - это отличное время для посадки или пересадки этого растения. Однако для того, чтобы после этого они пышно и хорошо цвели, необходимо знать несколько важных правил.

Положите под куст пиона этот продукт при посадке (пересадке) осенью. Пышное цветение гарантировано