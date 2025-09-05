Положите под куст пиона этот продукт при посадке (пересадке) осенью. Пышное цветение гарантировано

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Опубликовано: 05.09.2025 09:32 , Обновлено: 05.09.2025

Пионы растут в садах многих белорусов. Они радуют своими крупными цветами, долголетием и необыкновенным очарованием. И осень - это отличное время для посадки или пересадки этого растения. Однако для того, чтобы после этого они пышно и хорошо цвели, необходимо знать несколько важных правил.

Где посадить корневища пионов?

Перед посадкой пионов выберите подходящее место в саду – это должна быть довольно большая клумба, так как пионы, как правило, очень бурно развиваются.

На квадратный метр следует высаживать не более двух растений. Расстояние между растениями должно быть довольно большим, более 30 см.

В отличие от луковиц, которые сажают относительно глубоко, корневища следует высаживать в землю неглубоко – слой почвы, закрывающий бутоны, должен быть не более 3-4 см.

Как слишком глубокая, так и слишком мелкая посадка значительно задержит цветение.

Место посадки пионов можно замульчировать, например, опилками или сосновой корой. Это уменьшит рост сорняков и предотвратит чрезмерное пересыхание почвы.

Как правильно посадить и что положить под куст?

Селекционер, фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок дала следующую инструкцию по посадке (пересадке) пионов:

Выкопайте посадочную яму глубиной и шириной 40 см. Землю из ямы наполовину смешайте с вызревшей органикой и добавьте 30-40 г комплексного удобрения. Например, известную многим азофоску. Положите на дно ямы ломтик ржаного хлеба и слегка присыпьте землей. Поместите корневище в посадочную яму так, чтобы почки оказались на 3-5 см ниже уровня земли. Засыпьте почвой, периодически уплотняя. Полейте растение, можно внести подходящую подкормку. Мульчируйте. Например, слоем торфа или компоста.

Когда сажать пионы?

Так как начало осени в Беларуси относительно теплое, делать эту процедуру можно и в сентябре. Важно посадить пионы до первых заморозков, чтобы он успел развить новые, тонкие корни и лучше адаптироваться к зиме.

Выбирая дату пересадки пиона, учитывайте погодные условия. Не стоит пересаживать пион в жаркие солнечные дни, так как есть риск, что выкопанные корни высохнут. Поэтому пересадку лучше планировать на вечер или день с лёгкой облачностью.

Как правильно разделить куст для пересадки?

Цветовод с многолетним опытом Вероника Поливкина дала свою видеоинструкцию по делению пиона:

Сначала обрежьте стебли куста. Возьмите вилы покрепче и начните аккуратно приподнимать куст со всех сторон. Стряхните лишнюю землю, а остатки грунта смойте водой. Подрежьте длинные корешки. Подержите корни несколько часов в тени, чтобы подвялить (корень становится менее хрупким). Если трудно поделить из-за большого размера, то в центр нужно забить клин и раскачивать его. Потом каждую часть можно делить на более мелкие.

В результате, по словам эксперта, должны получатся “деляночки с молодыми светлыми корешками и несколькими вызревшими почками (лучше не меньше трех)”.

Она также посоветовала оставить только молодые корни, выбросив всё старье.

Ранее Telegraf.news писал, что опытный белорусский цветовод Ольга Дуброва посоветовала, что делать осенью, чтобы пионы пышно цвели в следующем году. Она также назвала одну ошибку, которую совершают многие цветоводы.

Обязательно подкормите пионы этим в сентябре. В следующем году кусты будут ломиться от цветов