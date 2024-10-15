"Не ждите первых заморозков" - Садовод показала, как правильно выкапывать и хранить георгины, чтобы перезимовали

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Опубликовано: 15.10.2024 10:12 , Обновлено: 15.10.2024

В октябре белорусы постепенно завершают все работы в саду. И одним из вопросов, стоящих на повестке владельцев приусадебных участков, является подготовка растений к зимовке. Одни цветы нужно обрезать, другие - посадить, а третьи, например, георгины, и вовсе выкопать. Кто-то ждёт первых заморозков, чтобы провести процедуру. Однако опытный садовод призвала сделать это уже сейчас. Рассказываем, как правильно выкопать георгины и при каких условиях хранить, чтобы дожили до весны.

Всевозможные сорта георгинов - предмет восхищения не только цветоводов, но и их соседей. Цветок неприхотлив, однако далеко не у всех получается сохранить его целостность до весны. Георгины не прощают ошибок хранения, и при их допущении к весне владельцы могут столкнуться с тем, что корнеклубни сгнили или завяли. Как правильно выкопать растение и подготовить к зимовке?

Как правильно выкопать георгины?

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Как отметила биолог белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok Ольга Дуброва, выкапывать георгины можно уже 26 сентября, в так называемый Корнилов день. Ждать первых заморозков не стоит, ведь если растение пострадает от холодов, сохранить его будет гораздо сложнее.

“Не ждите первых заморозков, к октябрю георгины уже достаточно накопили сил для зимовки, их корнеклубни вызрели. Пока стоит сухая погода, приступате к выкопке”, - рассказала биолог.

При выкопке георгин нужно отступить от основания куста 10-15 см и обкопать его со всех сторон. Аккуратно извлеките корнеклубень из земли и обрежьте стебли, оставляя пеньки 10 см.

Обрежьте все тонкие корни. Поврежденные корнеклубни или их части необходимо удалить, а места срезов и повреждений продезинфицировать, например, зеленкой.

Выкопанные корнеклубни нужно подсушить в тёплом помещении при температуре 20 градусов в течение 3-4 дней. Они должны хорошо подсохнуть.

После георгины нужно подготовить к зимовке.

Обязательно сделайте это с пионами после заморозков. Кусты будут ломиться от цветов в следующем сезоне

Как хранить выкопанные георгины?

После подсыхания корнеклубней очистите их от песка и остатков растительности и подсохших корешков. Укоротите стебель, оставив пенёк 3-5 сантиметра. Срежьте места подгнивания (если таковые имеются). Места срезов обработайте зелёнкой.

Корнеклубни георгинов после обработки и просыхания следует завернуть в несколько слоёв газеты и сложить в пакет. Сам пакет завязывать не стоит, клубни должны иметь доступ к воздуху. Газета не позволит лишней влаге конденсироваться на поверхности корнеклубня и будет препятствовать его загниванию, а пакет, в свою очередь, защитит георгины от чрезмерного высыхания.

Маленькие и слабые экземпляры корнеклубней для лучшей сохранности после обработки можно окунуть в глиняную болтушку (развести глину с водой) либо обмазать растопленным на водяной бане парафином. После чего также сложить в газету и убрать в раскрытые пакеты

Оптимальная температура хранения для корнеклубней - 5 градусов (максимум 10 градусов). Влажность - 65-75 процентов.

[info_b]Для того чтобы понять, подходящая ли влажность в помещении для хранения корнеклубней геогинов, биолог Ольга Дуброва порекомендовала воспользоваться школьным трюком с использованием шишки. Степень раскрытия её чешуек расскажет о влажности в помещении. Положите их в место, где планируете хранить корнеклубни, и понаблюдайте за характером её раскрытия. Полностью закрытая шишка говорит о влажности 95-100 процентов, а полностью раскрытая - о влажности 37-50 процентов. На оптимальную для георгинов влажность укажет раскрытие чешуек шишки примерно на градусов 15-25.[/info_b]

https://www.youtube.com/watch?v=S24cSXVs0VQ#t=04m49s

При таких условиях хранить георгины стоит до весны. Высадку цветов осуществляют в конце мая. К этому моменту на корнеклубнях появятся ростки, а заморозков уже не будет.

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