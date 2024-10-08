Обязательно сделайте это с пионами после заморозков. Кусты будут ломиться от цветов в следующем сезоне

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Опубликовано: 08.10.2024 11:01 , Обновлено: 08.10.2024

Пионы - одни из самых красивых цветов в садах, поражающие пышным, ароматным цветением и декоративной листвой. Чтобы насладиться их здоровым цветением в конце весны и летом, необходимо провести осеннюю обрезку. Почему эта процедура так важна и когда ей следует заняться?

Зачем обрезать пионы осенью?

Осенняя обрезка пионов - это необходимая процедура ухода, которая помогает растению пережить зиму здоровым и подготовиться к активному росту в следующем сезоне. Без нее растение будет подвержено грибковым заболеваниям, к которым оно очень восприимчиво.

Кроме того, пионам необходима зимняя спячка, которая позволяет им накопить энергию перед вегетационным периодом и укрепить корни. Необрезанные листья и стебли не только уродуют сад, но и подвергают растение ненужному риску.

Когда обрезать пионы?

Лучшее время для осенней обрезки пионов - после первых заморозков, когда листья естественным образом начинают желтеть и отмирать. В зависимости от региона и погоды этот момент может наступить в конце октября или начале ноября.

Однако рекомендуется дождаться полного увядания листьев и стеблей растения, поскольку до этого момента фотосинтез еще продолжается, позволяя растению запастись энергией на зиму, чтобы выжить.

Слишком ранняя обрезка ослабит пион, что приведет к ослаблению роста и цветения в следующем сезоне.

Обязательно посмотрите на листья. Когда и как обрезать ирисы осенью, чтобы порадовали буйным цветением?

Как проводить осеннюю обрезку пионов?

Обрезка пионов - простая процедура, но стоит соблюдать несколько правил.

Прежде всего, садовые ножницы необходимо как следует продезинфицировать, чтобы предотвратить передачу болезней. Просто опрыскайте их спиртом или средством для дезинфекции садовых инструментов.

Затем обрежьте все надземные части пиона, оставив побеги на высоте около 5 см от земли. Слишком низкая обрезка может повредить спящие почки, которые зимуют в почве и отвечают за рост следующего года.

Срезанные листья и стебли выбросьте. Пионы часто поражаются грибковыми заболеваниями; если добавить их в компост, он может превратиться в рассадник болезней и вредителей. В идеале их нужно выбросить на свалку или сжечь.

После обрезки засыпьте почву вокруг пионов соломой, сосновой корой или компостом. Это защитит молодые корни от морозов.

А весной не забудьте удобрить пионы. Ранее Telegraf.news писал, чтобы они порадовали своим цветением, после зимы их необходимо укрепить. Для этого желательно обеспечить правильную подкормку, которая необходима для здорового роста, крепких стеблей и крупных цветов. По мнению многих садоводов, лучшее время для подкормки этих кустарников — ранняя весна. Оказывается, питательное вещество для пионов можно приготовить из продукта, который имеет чрезвычайно широкий спектр применения на нашей кухне. Внесите его сейчас, и куст будет радовать вас цветами весь сезон.

Добавьте в воду этот ингредиент и поливайте пионы. Кусты порадуют феноменальным цветением