Как обрезать розу в октябре? Садовод показал, что сделать с побегами, чтобы получить бесплатные саженцы

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Опубликовано: 11.10.2024 12:46 , Обновлено: 11.10.2024

Пышно цветущие розы - предмет гордости многих владельцев приусадебного участка. Вырастить капризный цветок может быть непросто, и большую роль в этом играет регулярная обрезка и правильный уход. Эксперты бренда средств для защиты растений Procvetok показали, как обрезать розу в октябре и что делать с обрезками побегов, чтобы получить новые саженцы.

В октябре многие цветоводы начинают готовить сад и клумбы к скорому приходу холодов и особо внимания требуют к себе кусты роз. Качественная обрезка не только поспособствует лучшей зимовке растения, но и “подстрахует” куст от возможного инфицирования, которое может возникнуть при оставленных на зиму и загнивших побегах.

Кроме того, осенняя обрезка куста - отличная возможность для того, чтобы посадить дополнительные экземпляры роз. Как произвести эти 2 процедуры?

Как обрезать розу осенью?

Правильная обрезка и агротехника - основные факторы, которые обеспечивают долгое и пышное цветение розы. При должном уходе розовый куст может радовать своих обладателей ежегодным цветением на протяжении 25 лет и более.

Обрезка может быть слабой, средней и сильной.

При слабой обрезке на побегах розы оставляют от 8 до 12 сформированных почек. Удалить нужно все слабые и неразвившиеся побеги.

Как рассказала научный сотрудник Ботанического сада Беларуси Ольга Дуброва, Производить обрезку нужно на внешнюю почку. Это нужно для того, чтобы побег, который проснётся из этой почки весной, шёл наружу и не загущал куст. Иначе растению в скором времени вновь потребуется обрезка.

При умеренной обрезке на крепком побеге оставляют 4-6 почек в видимой зоне.

Как правильно произвести 3 вида обрезки эксперт показала в видео.

После обрезки роз важно правильно укрыть их, чтобы защитить от морозов и сохранить здоровье растений. Для этого можно использовать опилки, торф или компост. Слой мульчи должен быть высотой 10-15 см. Также можно использовать агроволокно или лапник.

Эти растения белорусам нужно успеть посадить в октябре. Чем дополнить сад и что оставить зимовать на клумбе?

Как посадить побеги розы после обрезки?

Здоровый и пышно цветущий куст этого растения способен преобразить любой уголок и нет ничего удивительного в том, что многие цветоводы стремятся размножить имеющиеся на приусадебном участке экземпляры роз. Сделать это можно как раз после обрезки, использую черенки розы.

Как это сделать показал садовод Дмитрий Кастрицкий.

Для начала из веток толщиной с карандаш нужно нарезать черенки длиной 20-25 см. Верхний срез должен быть прямым и располагаться над почкой, нижний – косым и под почкой.

Полученные черенки на сутки следует замочить в растворе сенной палочки. Это обеззаразит их и простимулирует образование корней. Так черенки гуспешнее приживутся.

Далее вскопайте грядку и высадите черенки под углом 45 градусов с севера на юг, оставив над поверхностью 1-2 почки. Полейте их и укройте опавшими листьями или еловым лапником, чтобы не вымерзли.

Спустя год растение разрастётся и окрепнет, став полноценным и бесплатным саженцем.

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