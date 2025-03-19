Не выбрасывайте ветки деревьев после обрезки — вот как их можно использовать на участке

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Опубликовано: 19.03.2025 09:43 , Обновлено: 19.03.2025

Обрезка плодовых деревьев — это важная процедура, которая улучшает их здоровье и повышает урожайность, но при этом оставляет после себя много ветвей. Вместо того чтобы избавляться от них, как от мусора, стоит узнать, как использовать спиленные ветки повторно. Объясняем, почему обрезка плодовых деревьев так важна, как правильно её проводить и что делать с обрезанными ветками, чтобы не растратить их потенциал впустую.

Обрезка плодовых деревьев – что нужно знать?

Обрезка плодовых деревьев в феврале-марте сводит к минимуму риск серьёзных повреждений, так как растения в этот период находятся в состоянии покоя и их жизненные процессы замедляются. В результате раны после пореза заживают быстрее и не приводят к потере чрезмерного количества воды и питательных веществ. Именно поэтому садоводы удаляют не только больные и сломанные ветки, но и загущающие крону побеги, что обеспечивает лучший доступ света внутрь дерева и более эффективное созревание плодов в течение сезона.

Проведение такой обработки поздней весной или летом может чрезмерно ослабить дерево, что негативно скажется на цветении и, следовательно, на количестве и качестве урожая.

Фото иллюстрационное

Чтобы обрезка была эффективной, нужно позаботиться о правильных инструментах и технике. Чтобы удалить тонкие ветки, понадобится секатор. Для обрезки толстых ветвей необходима ручная или механическая пила, позволяющая провести точную обрезку без риска повредить ствол.

Важно, чтобы инструменты были острыми и продезинфицированными – тупые лезвия могут раздавить ткани дерева, что препятствует заживлению, а отсутствие дезинфекции повышает риск грибковых и бактериальных инфекций. При обрезке толстых веток рекомендуется использовать двухэтапный приём – сначала срезать ветку снизу, чтобы она не сломалась внезапно, а затем отрезать её сверху, что позволяет избежать повреждения коры и чрезмерных ран.

Удалите эти ветки — и урожай станет богаче. Как обрезать старую яблоню весной?

Правильная техника обрезки варьируется в зависимости от возраста и состояния дерева. Молодые растения требуют в первую очередь формирующей обрезки, которая позволяет придать им нужную форму кроны и поддерживает их правильный рост. В этом случае слишком длинные побеги укорачивают и удаляют те, что растут под неправильным углом.

Более старые деревья в первую очередь подвергаются прореживающей обрезке – нужно удалить перекрещивающиеся ветви, растущие вертикально и повреждённые болезнями или вредителями. Если раньше обрезка не проводилась, то также стоит укоротить оставшиеся здоровые побеги, оставив на них несколько почек, которые будут стимулировать дерево к росту новых, плодоносящих веточек в предстоящем сезоне.

Что делать с обрезанными ветками плодовых деревьев?

Многие садоводы просто выбрасывают оставшиеся после обрезка ветки в мусорные контейнеры или сжигают их, что может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям, если делать это с нарушением правил пожарной безопасности.

[info_b]Разведение костров и сжигание мусора допускается только в спокойную безветренную погоду, вдали от построек и деревьев. Перед разжиганием огня важно заранее подготовить площадку, убрав с неё горючие и легковоспламеняющиеся материалы. Лучше всего сжигать ветки в металлической бочке. Рядом с местом разведения костра должен находиться огнетушитель или хотя бы ведро воды и лопата. Костёр нельзя оставлять без наблюдения! После того, как ветки будут сожжены, остатки костра необходимо затушить.[/info_b]

Фото иллюстрационное

Вместо того чтобы избавляться от веток, стоит задуматься об их практическом использовании в саду. Например, толстые ветви можно использовать в качестве подпорок для вьющихся растений, таких как фасоль или клематис.

Более тонкие ветки отлично подойдут в качестве материала для строительства плетёных заборов, которые можно использовать и как элемент декора, и как укрытие для растений, чувствительных к чрезмерному солнечному свету.

Фото иллюстрационное

Измельчённые в щепу обрезанные ветки можно использовать как мульчу для грядок и клумб или добавить её в компост для повышения питательной ценности.

Фото иллюстрационное

Ещё один полезный способ применения обрезанных веток плодовых деревьев — сделать щепу для копчения. Ветки груши, яблони и сливы придают копчёному мясу, рыбе и сыру особый аромат.

Если вы всё же сжигаете обрезанные ветки, используйте образовавшуюся золу в качестве натурального удобрения, богатого калием и кальцием, а также для улучшения структуры почвы.

Используйте эти способы, чтобы вернуть оставшиеся после обрезки деревьев ветки в экосистему участка в виде полезного органического материала.

Ранее Telegraf.news писал, что правильно проведённая весенняя обрезка помогает дереву направить силы на формирование здоровых плодов, улучшает доступ света к ветвям и способствует общему оздоровлению растения. Журналисты разобрались с ключевыми моментами, которые помогут вам провести обрезку грамотно и эффективно, чтобы ваш сад радовал вас обильным урожаем!

От этого зависит хороший урожай яблок, вишен и слив. Когда и как обрезать деревья весной?