Не выбрасывайте эти "отходы". Они спасут урожай от нашествия слизней
Каждую весну и лето перед садоводами встаёт одна и та же проблема — как защитить урожай от нашествия слизней. Эти маленькие, но прожорливые существа способны уничтожить большую часть овощей и зелени буквально за несколько дней. Но вместо того, чтобы тянуться к дорогим и вредным для здоровья химическим препаратам, стоит заглянуть в холодильник.
Барьеры против слизней
Чтобы избавиться от слизней, можно использовать то, что, скорее всего, есть в домах и на участках большинства садоводов. Речь идёт о таком эффективном способе борьбы с вредителем, как создание барьеров вокруг грядок при помощи:
- золы;
- кофейной гущи;
- коры;
- хвои;
- опилок;
- песка;
- измельчённой яичной скорлупы.
Слизни — нежные моллюски и легко могут порезаться обо всё, что имеет острые края. От таких мест они будут держаться подальше.
Нужно иметь в виду, что барьеры нужно регулярно обновлять.
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Пивные ловушки для слизней
Также можно сделать ловушки для вредителей из обычного пива. Оказывается, слизней привлекает запах пива и всё, что вам нужно — это налить немного пенного напитка на дно бутылок или коробок из-под сока и расставить ловушки около грядок с растениями.
Так как слизни активны в ночное время, ловушки лучше поставить вечером. За ночь привлечённые запахом пива вредители заползут в ловушки, а днём вы сможете унести их подальше, где они не будут наносить вред огородным культурам.
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Почему не стоит использовать химию в борьбе со слизнями
Одним из самых популярных и эффективных средств для борьбы со слизнями являются препараты на основе метальдегида. Чаще всего они представлены в виде синих или зелёных гранул. Их, как правило, приправляют отрубями или патокой, чтобы сделать более привлекательными для слизней.
Гранулы рассыпают по земле. Метальдегид действует на вредителей контактно или при проглатывании, и слизни погибают от обезвоживания.
К сожалению, метальдегид токсичен для человека и животных. Цветом и запахом гранулы привлекают собак, кошек и диких животных, и они могут случайно их съесть.
Препарат оказывает негативное влияние на работу пищеварительной и нервной систем. Первые симптомы можно заметить уже через 1-3 часа после попадания метальдегида в организм. К наиболее распространённым признакам отравления относятся: рвота, диарея, сильная мышечная дрожь, чувство тревоги и страха (метальдегид понижает уровень серотонина), у животных дополнительно наблюдается потливость, повышенное слюноотделение. В некоторых случаях может произойти необратимое повреждение органов и смерть.
Поэтому, если вы решите использовать против слизней препараты на основе метальдегида, позаботьтесь о том, чтобы от них не пострадали домочадцы и животные.
Мы рекомендуем сделать ставку на методы борьбы со слизнями, упомянутыми выше. Они гуманны для вредителей и не угрожают безопасности близких и животных.
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