Не выбрасывайте эти "отходы". Они спасут урожай от нашествия слизней

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Опубликовано: 09.04.2025 07:15 , Обновлено: 07.04.2025

Каждую весну и лето перед садоводами встаёт одна и та же проблема — как защитить урожай от нашествия слизней. Эти маленькие, но прожорливые существа способны уничтожить большую часть овощей и зелени буквально за несколько дней. Но вместо того, чтобы тянуться к дорогим и вредным для здоровья химическим препаратам, стоит заглянуть в холодильник.

Барьеры против слизней

Чтобы избавиться от слизней, можно использовать то, что, скорее всего, есть в домах и на участках большинства садоводов. Речь идёт о таком эффективном способе борьбы с вредителем, как создание барьеров вокруг грядок при помощи:

золы;

кофейной гущи;

коры;

хвои;

опилок;

песка;

измельчённой яичной скорлупы.

Слизни — нежные моллюски и легко могут порезаться обо всё, что имеет острые края. От таких мест они будут держаться подальше.

Нужно иметь в виду, что барьеры нужно регулярно обновлять.

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Пивные ловушки для слизней

Также можно сделать ловушки для вредителей из обычного пива. Оказывается, слизней привлекает запах пива и всё, что вам нужно — это налить немного пенного напитка на дно бутылок или коробок из-под сока и расставить ловушки около грядок с растениями.

Фото иллюстрационное

Так как слизни активны в ночное время, ловушки лучше поставить вечером. За ночь привлечённые запахом пива вредители заползут в ловушки, а днём вы сможете унести их подальше, где они не будут наносить вред огородным культурам.

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Почему не стоит использовать химию в борьбе со слизнями

Одним из самых популярных и эффективных средств для борьбы со слизнями являются препараты на основе метальдегида. Чаще всего они представлены в виде синих или зелёных гранул. Их, как правило, приправляют отрубями или патокой, чтобы сделать более привлекательными для слизней.

Фото иллюстрационное

Гранулы рассыпают по земле. Метальдегид действует на вредителей контактно или при проглатывании, и слизни погибают от обезвоживания.

К сожалению, метальдегид токсичен для человека и животных. Цветом и запахом гранулы привлекают собак, кошек и диких животных, и они могут случайно их съесть.

Препарат оказывает негативное влияние на работу пищеварительной и нервной систем. Первые симптомы можно заметить уже через 1-3 часа после попадания метальдегида в организм. К наиболее распространённым признакам отравления относятся: рвота, диарея, сильная мышечная дрожь, чувство тревоги и страха (метальдегид понижает уровень серотонина), у животных дополнительно наблюдается потливость, повышенное слюноотделение. В некоторых случаях может произойти необратимое повреждение органов и смерть.

Поэтому, если вы решите использовать против слизней препараты на основе метальдегида, позаботьтесь о том, чтобы от них не пострадали домочадцы и животные.

Мы рекомендуем сделать ставку на методы борьбы со слизнями, упомянутыми выше. Они гуманны для вредителей и не угрожают безопасности близких и животных.

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