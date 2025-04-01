Британский эксперт посоветовал удобрять весной огород человеческими волосами. А шерстью собак и кошек можно?

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Опубликовано: 01.04.2025 19:47 , Обновлено: 01.04.2025

Белорусов не удивить советами удобрять свои огороды яичной скорлупой, банановой кожурой или даже рыбой. Но как быть с новым? Эксперты посоветовали использовать в качестве удобрения... человеческие волосы. Это как?

Опытные садоводы уверяют, что на самом деле это реальный способ улучшить качество почвы в огороде. Вот и Ричард Кинг, директор британской компании Dino Decking и эксперт по садоводству, заявил, что в компост можно положить не только чайные пакетики и картофельную кожуру.

По его словам, человеческие волосы и перья домашних птиц можно и нужно добавлять в компост, чтобы обогатить его питательными веществами, которые, в свою очередь, помогут вашему огороду давать урожай в этом и в последующие годы.

“Возможно, это прозвучит немного грубо, но для компостирования отлично подходят волосы как домашних животных, так и человека. Шерсть богата азотом, который помогает другим материалам быстрее расщепляться и способствует получению полезного конечного продукта”, - заявил эксперт.

При этом директор британской специализированной компании попросил сиильно не увлекаться. “Но их избыток может привести к образованию комков и замедлить разложение. Смешивание волос с сухими материалами, такими как солома, позволяет использовать их более эффективно”, - посоветовал Ричард Кинг.

А затем напомнил о полезных свойствах перьев птиц: “Подобно волосам, птичьи перья являются фантастическим источником азота для компостных куч, он также содержат белок и обогащая почву органическим веществом”.

Впрочем, для их разложения может потребоваться много времени, поэтому энтузиастам неожиданных удобрений придется предварительно измельчить их на более мелкие кусочки.

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