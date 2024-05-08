Какие цветы посеять белорусам в мае? Эти виды растений будут радовать до осени

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Опубликовано: 08.05.2024 10:46 , Обновлено: 08.05.2024

Майская пора - достаточно напряжённый период для тех, кто занимается выращивание овощей и фруктов. Для того чтобы ваш участок радовал вас ещё и цветами, стоит озаботиться их посадкой уже сейчас. Посейте эти растения, и они будут радовать вас до осени, а некоторые даже до октября.

Май — месяц, когда заморозки идут на убыль, а значит, это лучшее время для того, чтобы заняться посадкой цветов. Особенно это касается декоративных растений, которые имеют низкую устойчивость к перепадам температуры. Слишком ранний посев в грунт приведет к гибели рассады.

Посейте эти цветы в мае. Сроки важны

Начинать посев цветов в мае следует с устойчивых к низким температурам сортов. В начале месяца начнут свое развитие следующие растения: душистый горошек, бархатцы, подсолнечник, дельфиниумы.

В первой декаде мая в грунт можно высеять также циннию, черный тмин, люпин, портулак, космею и диморфотеку .

После 15 мая, то есть во второй половине месяца, пора сеять настурции и бархатцы. Маргаритку сеют на рассаду в последнюю очередь, и делать это следует только в третьей декаде месяца.

Некоторые цветы можно сеять в течение месяца. Так обстоит дело с посеянной гвоздикой бородатой или восковицей, высеянной на рассаду . Вы также можете сеять декоративную фасоль в контейнеры в течение месяца.

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Посев цветов в мае. Эти виды останутся с вами до осени

Некоторые цветы, посаженные в мае, могут украшать участок до осени. Так что если вы хотите, чтобы ваш двор как можно дольше радовал глаз яркими цветами, выбирайте именно их .

После посева в мае и до сентября вы сможете любоваться цветущими растениями, такими как душистый горошек, люпин, портулак, диморфотека, декоративная фасоль.

До октября в саду будут цвести следующие растения: бархатцы, подсолнечник, вьюнок трехцветный, цинния, космея, настурция, бархатцы.

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