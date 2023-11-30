Как понять, что кактус пора поливать? Воспользуйтесь пальцем

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.11.2023 11:29 , Обновлено: 30.11.2023

Не разбираетесь в растениях? Не волнуйтесь, в этом вы не одиноки. К счастью, в каждом садовом магазине вы найдете растение, которое прощает многие ошибки в уходе. Да, речь идет о кактусе. Но даже это пустынное растение, не требующее много влаги, может засохнуть.

Кактус – одно из самых популярных комнатных растений. Это настоящее украшение интерьера, придающее ему необычный характер. Он запросто переносит засуху и может стоить копейки. Жить кактус может практически в любых местах вашей квартиры или дома. Именно поэтому его решаются купить многие люди, не имевшие раньше дела с комнатными растениями.

Однако, это не значит, что кактус не требует никакого ухода и полива. Напротив. Объясняем, как ухаживать и когда их поливать, чтобы растение постоянно радовало своим здоровым видом.

Как ухаживать за кактусами?

Кактусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама. Растению не нужно много воды, так как чрезмерный полив может привести к загниванию корней и, как следствие, к полной гибели. Но и пересцшивать его нельзя.

Итак, как поливать кактус?

Безопаснее всего поливать его снизу. Как это сделать? Налейте воду в небольшую емкость, а затем поставьте в нее горшок с кактусом. Орошение должно длиться не более 3 минут. Повторяйте процедуру только тогда, когда почва полностью высохнет – непосредственно перед поливом воткните палец в почву на глубину 2–3 см. Если вы не чувствуете ни капли влаги, это признак того, что растение нуждается в поливе.

Не поливайте кактусы водопроводной водой. Для них это может плохо кончиться Ведь такая вода содержит много минералов, которые могут навредить растению. Лучше всего использовать умягченую и слегка соленую. Для этой цели подойдет кипяченая отстоянная вода комнатной температуры.

Как ускорить рост кактуса?

Обеспечьте ему подходящее место. Поместите его там, где есть яркий свет. Однако не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, особенно в жаркую погоду. Весной и летом, в период интенсивного цветения, стоит подкормить растение удобрением, предназначенным для кактусов. Купить его можно в любом садовом магазине. Повторяйте обработку не чаще одного раза в месяц.

Растение следует пересаживать один раз в год. Универсальный грунт или даже грунт для зеленых растений для этой цели явно не подойдет. Выберите смесь, предназначенную для кактусов, которая предотвращает чрезмерное скопление воды. Вы боитесь, что перельете растение? Добавьте в горшок немного перлита и поместите кактус в горшок с дренажем.

Ранее Телеграф писал, что фиалка — едва ли не самое «заразное» комнатное растение: стоит завести одну, как сразу приходит аппетит, хочется еще и еще, и вот, до недавнего времени не интересуясь цветами, мы начинаем собирать у знакомых отростки.

Новость Телеграф