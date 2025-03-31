Многие белорусы обрезают туи неправильно? Эти три обрезки превратят их в густую зелёную стену

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Опубликовано: 31.03.2025 11:25 , Обновлено: 31.03.2025

У многих в саду есть вечнозелёные туи. Их любят за то, что они быстро растут, создавая аккуратный ряд, отделяющий ваш участок от соседей или тротуара. Однако вы наверняка также знаете, что без регулярной обрезки деревья могут быстро потерять форму и стать слишком высокими или редкими. Правильная обрезка, особенно верхушки, позволяет поддерживать здоровый вид и густоту туи. В какое время лучше всего обрезать тую? Какие приёмы следует использовать, чтобы растение хорошо развивалось? Разобрались, как оптимально обрезать тую для поддержания её красивого внешнего вида и здоровья.

Почему нужно регулярно обрезать тую?

Обрезка туи – это не только вопрос эстетики, но и здоровья растения. Вот несколько причин, почему это нужно делать:

Поддержание формы . Туя — вечнозелёное растение, которое может разрастаться довольно быстро. Обрезка помогает поддерживать желаемую форму кроны, будь то пирамида, шар или другой силуэт. Это особенно важно, если вы хотите использовать тую в ландшафтном дизайне, например, для создания живой изгороди. Здоровье растения . Удаление старых, сухих или повреждённых ветвей способствует улучшению общего состояния дерева. Обрезка стимулирует рост новых побегов и улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны, что снижает риск развития грибковых заболеваний. Контроль роста . Если тую не обрезать, она может вырасти слишком высокой или широкой, что может привести к проблемам с пространством на участке. Регулярная стрижка позволяет контролировать размеры растения и избегать чрезмерного затенения окружающих растений. Эстетика . Своевременная обрезка делает крону туи более густой и плотной, придавая ей ухоженный вид. Это особенно актуально для декоративных сортов, которые часто используются в садах и парках. Омоложение . Старые или запущенные деревья можно омолодить путём радикальной обрезки. Это поможет стимулировать новый прирост и вернуть растению привлекательный внешний вид.

Фото иллюстрационное

Когда обрезать тую?

Время проведения обрезки имеет большое значение для состояния растений. Обрезку проводят три раза в год: весной, летом и осенью. Важно помнить, что туя хорошо переносит стрижку, но чрезмерная обрезка может ослабить растение, поэтому следует соблюдать умеренность.

Весенняя обрезка

Оптимальное время: вторая половина марта – начало апреля. Нужно удалить повреждённые, сухие и подмёрзшие ветки. Также следует укоротить кончики и боковые побеги примерно на 1/3 их длины. Весенняя обрезка должна стимулировать активный рост растения после зимы.

Фото иллюстрационное

Летняя обрезка

Оптимальное время: июнь. Её основная задача — моделирование формы дерева и контроль роста. Нужно обрезать боковые ветви для получения нужной формы и укоротить верхушки так, чтобы растение росло в ширину.

Последняя в текущем году

Оптимальное время: конец июля – середина августа. Последняя в этом сезоне обрезка должна подготовить растение к зиме. Все ветки нужно аккуратно укоротить на 1-2 см. Важно не проводить обрезку слишком интенсивно, чтобы новые побеги успели одревеснеть до заморозков.

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Как правильно обрезать тую?

Используйте для работы острые садовые ножницы, секатор, электрические или аккумуляторные ножницы. Обязательно дезинфицируйте инструменты перед использованием, особенно если обрабатывали другие растения.

Фото иллюстрационное

Обрезка верхушки туи – процедура, которая влияет на густоту и высоту дерева. Срезайте верхушку под небольшим углом, чтобы дождевая вода могла свободно с неё стекать. Не стоит обрезать верхушку слишком радикально, особенно у молодых растений, чтобы не ослабить их слишком сильно.

Ежегодно регулируйте высоту, особенно для живых изгородей, для равномерного роста.

Ошибки, которых следует избегать при обрезке туи

Обрезка туи — важный этап ухода за растением, который помогает формировать красивую крону и поддерживать здоровье дерева. Однако неправильная обрезка может привести к повреждению растения и ухудшению его внешнего вида. Вот несколько ошибок, которых стоит избегать при обрезке туи:

Обрезка в дождливые дни – влага способствует развитию грибковых заболеваний.

Неправильное направление среза – может привести к тому, что побеги будут расти внутрь кроны, слишком загущая её.

Слишком сильная обрезка – может нарушить фотосинтез, вызвать стресс и ослабить дерево.

Пренебрежение санитарной обрезкой – сухие, повреждённые или больные ветви могут стать источником инфекций и вредителей.

Обрезка поздней осенью – стимулирует растение к росту, что может привести к вымерзанию зимой.

Следование этим рекомендациям поможет вам правильно ухаживать за вашими туями и наслаждаться их здоровым и красивым видом долгие годы.

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