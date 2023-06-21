Как почистить ведро картошки за 5 секунд? Этот метод развеселил TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 21.06.2023 10:30 , Обновлено: 22.02.2024

В TikTok завирусилось короткое видео с советом, как «по-быстрому» почистить ведро картошки. Ролик набрал более 6 млн просмотров, почти 213 тыс. лайков и тысячу комментариев.

Чистка картошки у автора видео заняла действительно примерно 5-7 секунд. Правда, ведро было не полным.

Все, что понадобилось для этого — только вода, дрель и… туалетный ёршик. Посмотрите сами на результат:

[link href=“https://www.tiktok.com/@triky.advice?refer=embed” title=“@triky.advice” target=“_blank” rel=“noopener”] @triky.advice [/link]???[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7227121099417438977?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Секреты и Лайфхаки” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Секреты и Лайфхаки [/link]

Многие пользователи в комментариях отметили, что таким образом можно почистить лишь молодую картошку, а вот со старой не получится.

Других же такой способ чистки очень рассмешил. Некоторые начали шутить:

«Главное чтобы ерш не б/у»,

«Можно чистить прям в унитазе, что б ведро не пачкать»,

«Там уже пюре должно было быть)»,

«Ну мам, я все равно не буду чистить картошку»,

«А я думаю, где мой ёрш??»,

«Если голова работает диплом не нужен ?».

Выбрасываете кожуру арбуза? Нашли 5 способов использовать ее на кухне и не только