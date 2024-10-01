Telegraf.news
ru

Когда сажать озимый чеснок в октябре 2024 года? Не пропустите эти даты

Когда сажать озимый чеснок в октябре 2024 года? Не пропустите эти даты
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Октябрь - время, когда ещё можно посадить озимый чеснок с расчётом на качественный и крупный урожай корнеплодов. Для того чтобы головки чеснока выросли крупными и здоровыми, стоит соблюсти ряд моментов, включая лучшее время для посадки и обработку зубчиков. Рассказываем, какие дни октября будут самыми благоприятными для посадки и как обработать чеснок, чтобы его не атаковали вредители и болезни.

Посадка озимого чеснока осенью традиционно приходится на рубеж сентября и октября. Правильно посаженный в это период корнеплод успеет укорениться до заморозков и наградит хорошим урожаем в новом сезоне.

При посадке стоит выбирать грядки, где раньше росли огурцы, кабачки, бобовые или капуста. А вот там, где росли пасленовые чеснок лучше не садить. Ему может не хватить питательных веществ и к тому же у культур общие болезни.

Помните, что чеснок любит солнечные места без больших сквозняков и желательно не в низине. Иначе корнеплод может вымокнуть.

Чем обработать чеснок перед посадкой?

image

Залогом успеха при посадке озимого чеснока, среди прочего, является его правильная обработка. Химические добавки при этом применять совсем необязательно. Есть надёжные и эффективные способы продезинфицировать и защитить чеснок от паразитов при помощи домашних средств.

Некоторые огородники предпочитают просто замочить зубчики в соляном растворе. Но есть и другие простые способы.

Настой из ромашки

  • Залейте кипятком 10 пакетиков чистого чая, накройте крышкой и подождите, пока он остынет.
  • Разбавьте чай водой в пропорции 1:3 (1 часть чая на 3 части воды) и несколько раз обмакните зубчики чеснока.
  • После обмакивания сразу же посадите чеснок.

Раствор из древесной золы

  • Разведите стакан древесной золы в 5 литрах воды.
  • Опустите зкбчики в раствор и выдержите в течение 3-х часов.
  • Посадите зубчики чеснока в грядку.

Раствор марганцовки

  • Растворите 1 гр. марганцовки в 1 л. воды, чтобы получился розовый раствор.
  • Погрузите зубчики в раствор примерно на полчаса.
  • Посадите чеснок на грядке.

Как избавить сад от болезней в новом сезоне? Биолог рассказала, чем опрыскать, чтобы вирусы не перезимовали

Как подготовить грядку для посадки чеснока?

image

Грядку с чесноком предварительно нужно удобрить перегноем. Желательно это сделать за 1-2 недели до посадки. Можно дополнительно заделать в землю цветки бархатцев и календулы в смеси с зелёной массой, настурции и георгин. Эти растения обладают фунгицидными свойствами и помогут отпугнуть вредителей и болезни от чеснока.

Утрамбуйте грядку, чтобы озимый чеснок не провалился при посадке. Выройте лунки и присыпьте их смесью песка и табачной пыли.

Посадите чеснок, соблюдая соответствующие расстояния и глубину. Расстояние между грядками должно составлять 10 см, расстояние между рядами — 30 см, и их следует помещать в землю на глубину от 5 до 8 см (можно ориентироваться на ладонь).

Присыпьте чеснок землёй, но ни в коем случае не поливайте. Замульчируйте грядку, используя, например, опавшую листву.

Подкормите деревья и кусты осенью этим удобрением. Ветки будут ломиться от урожая летом

Какие дни октября будут благоприятными?

image

Специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в октябре в 2 срока: в начале месяца и в середин.

Хороший показатель для начала высадки – утренняя температура почвы, которая несколько дней должна быть не выше 14 – 15 °С. Температура воздуха должна находиться в пределах 5 – 7 °С.

Некоторые огородники ориентируются на лунный календарь при посадке.

Так, наиболее благоприятными будут дни с 11 по 13 октября и с 15 по 17 октября.

Ранее Telegraf.news писал о том, что осень — один из самых ответственных периодов в саду. Помимо уборки урожая и высадки некоторых культур, в это время стоит навести порядок и на клумбах. В частности, высадить любимые луковичные цветы. Когда лучше садить тюльпаны, крокусы и мускари? Вот какие дни будут самыми благоприятными.

Когда высаживать луковичные цветы осенью? Добавьте это в лунки к тюльпанам, чтобы весной цвели дольше

Темы: