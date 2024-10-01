Когда сажать озимый чеснок в октябре 2024 года? Не пропустите эти даты

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Опубликовано: 01.10.2024 09:52 , Обновлено: 01.10.2024

Октябрь - время, когда ещё можно посадить озимый чеснок с расчётом на качественный и крупный урожай корнеплодов. Для того чтобы головки чеснока выросли крупными и здоровыми, стоит соблюсти ряд моментов, включая лучшее время для посадки и обработку зубчиков. Рассказываем, какие дни октября будут самыми благоприятными для посадки и как обработать чеснок, чтобы его не атаковали вредители и болезни.

Посадка озимого чеснока осенью традиционно приходится на рубеж сентября и октября. Правильно посаженный в это период корнеплод успеет укорениться до заморозков и наградит хорошим урожаем в новом сезоне.

При посадке стоит выбирать грядки, где раньше росли огурцы, кабачки, бобовые или капуста. А вот там, где росли пасленовые чеснок лучше не садить. Ему может не хватить питательных веществ и к тому же у культур общие болезни.

Помните, что чеснок любит солнечные места без больших сквозняков и желательно не в низине. Иначе корнеплод может вымокнуть.

Чем обработать чеснок перед посадкой?

Залогом успеха при посадке озимого чеснока, среди прочего, является его правильная обработка. Химические добавки при этом применять совсем необязательно. Есть надёжные и эффективные способы продезинфицировать и защитить чеснок от паразитов при помощи домашних средств.

Некоторые огородники предпочитают просто замочить зубчики в соляном растворе. Но есть и другие простые способы.

Настой из ромашки

Залейте кипятком 10 пакетиков чистого чая, накройте крышкой и подождите, пока он остынет.

Разбавьте чай водой в пропорции 1:3 (1 часть чая на 3 части воды) и несколько раз обмакните зубчики чеснока.

После обмакивания сразу же посадите чеснок.

Раствор из древесной золы

Разведите стакан древесной золы в 5 литрах воды.

Опустите зкбчики в раствор и выдержите в течение 3-х часов.

Посадите зубчики чеснока в грядку.

Раствор марганцовки

Растворите 1 гр. марганцовки в 1 л. воды, чтобы получился розовый раствор.

Погрузите зубчики в раствор примерно на полчаса.

Посадите чеснок на грядке.

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Как подготовить грядку для посадки чеснока?

Грядку с чесноком предварительно нужно удобрить перегноем. Желательно это сделать за 1-2 недели до посадки. Можно дополнительно заделать в землю цветки бархатцев и календулы в смеси с зелёной массой, настурции и георгин. Эти растения обладают фунгицидными свойствами и помогут отпугнуть вредителей и болезни от чеснока.

Утрамбуйте грядку, чтобы озимый чеснок не провалился при посадке. Выройте лунки и присыпьте их смесью песка и табачной пыли.

Посадите чеснок, соблюдая соответствующие расстояния и глубину. Расстояние между грядками должно составлять 10 см, расстояние между рядами — 30 см, и их следует помещать в землю на глубину от 5 до 8 см (можно ориентироваться на ладонь).

Присыпьте чеснок землёй, но ни в коем случае не поливайте. Замульчируйте грядку, используя, например, опавшую листву.

Подкормите деревья и кусты осенью этим удобрением. Ветки будут ломиться от урожая летом

Какие дни октября будут благоприятными?

Специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в октябре в 2 срока: в начале месяца и в середин.

Хороший показатель для начала высадки – утренняя температура почвы, которая несколько дней должна быть не выше 14 – 15 °С. Температура воздуха должна находиться в пределах 5 – 7 °С.

Некоторые огородники ориентируются на лунный календарь при посадке.

Так, наиболее благоприятными будут дни с 11 по 13 октября и с 15 по 17 октября.

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