Как избавить сад от болезней в новом сезоне? Биолог рассказала, чем опрыскать, чтобы вирусы не перезимовали

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Опубликовано: 27.09.2024 16:39 , Обновлено: 27.09.2024

За лето на листьях, ветках и коре садовых деревьев накапливается много опасных инфекций. Если ничего не предпринять, то болезнетворные грибки могут успешно перезимовать и поразить урожай в следующем сезоне. Специалист белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok рассказала, какую обработку нужно провести в сентябре, чтобы обеззаразить деревья и безопасно использовать листву в компост.

Одна из причин, по которой рекомендуется сгрести листья в саду - это наличие болезнетворных вредителей и грибков, которые могут успешно пережить под ней заморозки.

Многие садоводы рекомендуют сжигать опавшую листву и не использовать в качестве удобрения из-за риска вновь занести патогены.

Однако существует способ, который позволяет нивелировать эти риски и при этом использовать поражённую листву для создания компоста. Биолог белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok Юлия Кондратенок рассказала, с помощью какой обработки деревьев можно убить большинство болезнетворных микроорганизмов и помочь деревьям стать здоровее в новом году.

Для этого она порекомендовала использовать раствор мочевины.

“Насыпьте в 10-литровое ведро 700 г мочевины, долейте воды до верха, размешайте, а когда удобрение растворится – залейте в опрыскиватель и тщательно обработайте деревья и приствольные круги”, - рассказал специалист.

По её словам, такой крепкий раствор гарантированно уничтожит споры болезней и при этом не навредит деревьям. Произвести обработку стоит в сентябре, до момента, когда листва начнёт массово слетать с деревьев.

После опрыскивания листва потемнеет и опадет. Тогда её можно будет без опаски использовать для создания компоста, даже если она имеет признаки заболеваний. В компосте трава быстро разложится.

Как сделать компост из опавшей листвы?

Ранее эксперт Procvetok Дмитрий Кастрицкий показывал, как можно быстро сделать компост из листвы. Для этого садовод порекомендовал разложить листву по небольшим чёрным пакетам и полить раствором триходермы.

Это поможет компосту быстрее созреть и уничтожит оставшиеся болезнетворные микроорганизмы. Пакет нужно завязать и проделать в нём несколько отверстий для доступа воздуха. Собранную в пакеты и обработанную листву следует поставьте где-нибудь в саду. К весне удобрение будет готово.

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