Как правильно посадить клубнику? Тогда вырастет сладкой и сочной

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Опубликовано: 10.04.2023 10:14 , Обновлено: 10.04.2023

В середине-конце апреля белорусы уже могут сажать клубнику. Лучше всего это сделать, когда почва прогреется до +10 градусов и исчезнут угрозы ночных заморозков. Чтобы вырастить вкусную клубнику в собственном саду, стоит помнить несколько важных правил.

Чем полезна клубника?

Клубнику издавна ценят за ее вкусовые качества. Эта ягода низкокалорийная и содержат калий, кальций, фосфор и магний, а также клетчатку и флавоноиды. Кроме того, она богата витамином С, который является мощным антиоксидантом, защищающим организм от свободных радикалов.

Кроме того, клубника поддерживает пищеварительную систему и имеет низкий гликемический индекс. А еще она содержат значительное количество воды и поэтому способствуют восполнению запасов жидкости в организме. Об этом стоит помнить летом в жаркую погоду.

Клубника нашла применение не только в кулинарии, но и в косметике. Все потому, что она обладают сужающими поры, очищающими и увлажняющими свойствами.

Как посадить клубнику, чтобы была сладкой и сочной?

Если вы хотите вырастить клубнику на своем участке, стоит знать, что лучше всего он плодоносит на солнечном месте. Ягоды любят плодородную почву с pH от 5,5 до 6,2.

Опытные садовники не советуют сажать клубнику рядом с малиной и ежевикой, а также огурцами и луковичными овощами.

С другой стороны, посадка клубники рядом с луком и чесноком может защитить их от серой плесени.

На рост клубники также благотворно влияет присутствие фасоли и гороха, а также салата, моркови и редиса.

Чтобы клубника оставалась сладкой и сочной, рядом с ней можно посадить такие травы, как тимьян или тмин. Также стоит обратить внимание на мяту и шалфей.

Чтобы наслаждаться вкусными плодами, не забывайте регулярно поливать. Клубника правильно развивается, когда у нее есть влажный субстрат. Кроме того важно пропалывать грядки.