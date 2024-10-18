Когда и как белорусам сажать озимый лук-севок? Не пропустите эти даты в октябре и ноябре 2024 года

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Опубликовано: 18.10.2024 14:31 , Обновлено: 18.10.2024

Озимый лук-севок — это разновидность обычного лука, который значительно мягче по вкусу и меньше по размеру, чем его привычный собрат. Он дополнительно устойчив к низким температурам и имеет длинный вегетационный период, поэтому его можно высаживать осенью. Посадка в октябре и ноябре позволяет собрать урожай на 20–30 дней раньше, чем при посадке весной. Как подготовить почву для выращивания озимого лука-севка и какой сорт самый вкусный?

Когда сажать озимый лук-севок в октябре и ноябре?

Сажайте озимый лук-севок в землю осенью, чтобы луковицы успели укорениться до наступления зимы. В зависимости от погоды это можно сделать сна до середины ноября. При выборе даты посадки следует обратить особое внимание на погодные условия.

Если температура и влажность будут слишком высокими, лук разовьет слишком крупную луковицу, которая будет хуже переносить низкие температуры. Это, в свою очередь, приведет к снижению урожая в следующем сезоне. Поэтому иногда имеет смысл отложить посадку озимого весеннего лука до поздней осени.

Помните, что луку не обязательно развивать луковицу до наступления зимы, главное - развитие его корневой системы.

Если вы при посадке овощей ориентируетесь на лунный календарь, то лучше высаживать озимый лук-севок в дни убывающей луны, так как все соки будут направлены на подземную часть растения.

Таким образом, благоприятными днями для посева будут:

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября;

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.

Не сажают луковицы в новолуние и полнолуние, так как это непредсказуемые дни.

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Соседство с другими овощами в саду

Выбирая место для озимого лука в саду, желательно уже спланировать расположение различных видов. Так, он хорошо растет в непосредственной близости от:

кабачков;

моркови;

огурцов;

петрушки;

свеклы;

томатов;

клубники;

салата.

Однако он дает гораздо меньший урожай в соседстве с фасолью.

Также важно, какие овощи ранее росли на месте планируемой культуры. Зимний сквош лучше растет на почве после фасоли и огурцов. Напротив, он хуже растет на почве после свеклы, моркови, картофеля и сельдерея.

Как подготовить почву для посадки озимого лука?

Прежде всего, нужно удалить сорняки и перекопать почву под культуру. Озимый лук очень терпим к почвенным условиям, поэтому он будет расти на многих типах почвы.

Однако если вы хотите, чтобы урожай был обильным, стоит заранее подготовить почву. Если почва тяжелая и компактная, стоит разрыхлить ее, добавив торф или песок. Лук предпочитает плодородный субстрат с высоким содержанием гумуса и pH от 6,5 до 7. Если у вас есть субстрат на основе торфа, лук-севок будет хорошо расти даже при pH 5,5.

Примерно за 2-4 недели до планируемой посадки озимого лука рекомендуется обогатить почву, предназначенную для выращивания, органическими удобрениями в виде компоста или навоза - за это время питательные вещества, содержащиеся в удобрениях, станут более доступными для растений.

Для обогащения почвы также подходит гранулированный навоз, который разбрасывают и затем смешивают с почвой. Эту обработку можно проводить непосредственно перед посадкой лука.

Самые вкусные сорта лука

Различные сорта лука отличаются по своим вкусовым качествам. Это связано с разным соотношением сернистых соединений, отвечающих за их вкус и запах.

Сеншуй. Сорт лука с шарообразными, слегка приплюснутыми луковицами, тонкой шейкой и постоянно высушенной кожицей. Он отличается нежным вкусом и золотистым цветом.

Айлса Грейг — это быстрорастущий поздний сорт лука весом до 1 кг. Он обладает мягким вкусом, что делает его популярным для приготовления различных консервов и салатов. Однако не подходит для хранения и должен быть использован как можно скорее после сбора урожая.

Эксибишн. Это сорт лука, вес которого иногда достигает 1 кг. Он обладает мягким и слегка сладковатым вкусом, что делает его идеальным для бутербродов, салатов и консервов. У сорта очень слабая кожица, поэтому его легко очистить от кожуры.

А вот такие сорта как «Штутгартер Ризен», «Геркулес», «Ред Барон» и «Эксибишен» — яровые, для озимой посадки они не подходят.

Как сажать лук осенью?

Для посадки лука выберите солнечное место. На перекопанной и проветренной почве намечаем ровные ряды на расстоянии около 30 см друг от друга. По всей длине ряда выкопайте лунку глубиной 3-5 см. Посадите подготовленные луковицы корнями вниз в лунку на расстоянии около 6-8 см друг от друга и засыпьте их землей так, чтобы луковицы полностью находились под поверхностью почвы.

Это очень важно, так как в почве луковица лучше защищена от холода. Озимый лук, как следует из названия, устойчив к низким температурам. Однако мы можем дополнительно защитить его от сильных и продолжительных морозов, накрыв посаженные грядки, например, соломой или флисом.

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