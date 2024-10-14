“Велосипед изобретать не нужно” — Садовод рассказала, чем легко отмыть теплицу осенью от плесени и водорослей

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Опубликовано: 14.10.2024 10:02 , Обновлено: 14.10.2024

Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки садов и огородов к зимнему периоду. Многие садоводы задаются вопросом, как правильно ухаживать за теплицами, чтобы они служили долго и эффективно. Садовод с многолетним опытом поделится своими рекомендациями, которые помогут в этом вопросе.

Забудьте о сложных процессах — иногда простота и грамотный подход помогают достичь лучших результатов.

Сотрудница компании “Семена Алтая”, садовод, который ведет страницу в TikTok с 1,3 млн подписчиками подчеркнула, что осенью стены теплицы нужно помыть от механических загрязнений. И делать это нужно только после того, как “завершены все работы с землей”. А именно:

внесение удобрений;

перекопка;

посевы.

Что касается средств, которыми можно помыть теплицу, садовод отметила, что “здесь велосипед изобретать не нужно”. По ее словам, подойдут:

средство для мытья посуды;

жидкое мыло;

любое моющее средство.

Затем стоит обработать стены обеззараживающими дымовыми шашками. Например, “Бомбером” (от плесени, гнилей и вредителей).

Тогда поликарбонат, из которого сделана теплица, останется целым.

Ранее Telegraf.news писал, что в октябре большая часть огородных культур уже убрана и многие белорусы начинают заниматься подготовкой грядок для следующего сезона. Для того фитофтороз и другие заболевания не перезимовали в теплице стоит предпринять ряд действий по уничтожению их спор Садовод белорусского бренда средств для растений Procvetok рассказал, как обработать теплицу осенью и обезопасить будущие посевы помидоров от повторного заражения грибками.

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