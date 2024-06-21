Эта популярная специя спасёт сад от вредителей и болезней. А как приготовить из неё удобрение?

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Опубликовано: 21.06.2024 11:44 , Обновлено: 21.06.2024

Не все знают, что некоторые натуральные специи из кухонного шкафчика могут заменить многие химические препараты для удобрения и лечения растений в саду. Воспользовавшись этой экологической альтернативой, вы не только простимулируете рост корней, но и защитите растения от инфекций и болезней. Такая пряность обладает антибактериальным и противогрибковым свойствам и хорошо работает в качестве природного пестицида, кондиционера для почвы или опрыскивания листьев. О какой специи речь?

Вам интересно, что это за специя? Речь идет о куркуме. Из неё можно приготовить кондиционер, который отпугнёт вредителей, удобрение, которое обогатит почву, и лечебную мазь для повреждений на деревьях и кустарниках.

Как использовать куркуму в саду?

Смешайте куркуму с водой в соотношении 1:10, а затем опрыскайте ею зараженные растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев и стебля. Удобнее всего будет использовать для этой цели пульверизатор.

Если у вас проблема с муравьями, просто посыпьте куркумой места, где они живут, или растения, которые вы хотите защитить.

Куркума — натуральная садовая мазь. Её можно использовать для заживления ран на деревьях и кустарниках. Просто смешайте куркуму с водой, чтобы получилась густая паста, и нанесите на поврежденное место. Благодаря этому вы защитите их и предотвратите заражение.

При пересадке растений стоит окунуть молодые саженцы в порошок куркумы – это защитит их от бактериальных и грибковых инфекций.

Эта пряность, благодаря богатству минералов, также выступает в качестве естественной подкормки растений и может использоваться вместо готовых удобрений.

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