Как защитить гортензию на зиму? Сделайте эту процедуру осенью — и кусты порадуют небывалым цветением

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Опубликовано: 10.10.2024 14:18 , Обновлено: 10.10.2024

Чем укрыть гортензию на зиму? При правильных мерах растение благополучно переживет морозы и порадует прекрасными цветами в следующем сезоне. Самое главное - защитить цветочные почки, но не забывайте и о корнях. Они тоже чувствительны к низким температурам, и их нельзя оставлять без присмотра.

Гортензии — настоящие украшения садов. Однако холодная погода может быть для них смертельно опасной. Конечно, есть выносливые виды, такие как гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata), которые не нуждаются в особой защите от низких температур. Но, к сожалению, садовая гортензия (гортензия крупнолистная, Hydrangea macrophylla) не так вынослива и требует нашего вмешательства, чтобы пережить зиму.

На фото слева-направо: гортензия метельчатая и гортензия крупнолистная

Ключевым моментом является защита цветочных почек, которые формируются летом. Недостаточная защита может привести к тому, что растение не зацветет на следующий год. Но не стоит забывать и про корни.

Как защитить корни гортензии от мороза?

Самый простой метод — насыпать почву или торф вокруг основания растения. Главное - сделать это в правильное время - в идеале поздней осенью, после первых заморозков.

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Накройте побеги гортензии

Также важно защитить и нежные побеги куста. Подходящим материалом для этого является агроволокно (агротекстиль). Он отлично изолирует растения от холода и при этом позволяет им дышать.

Это особенно важно для садовых гортензий, которые славятся своей нежностью. Не забудьте защитить все растение, а не только его нижнюю часть.

Однако помните, что слишком раннее укрытие гортензий или использование непроницаемых материалов может принести больше вреда, чем пользы. Следите за состоянием укрытий, особенно после неблагоприятных погодных условий.

Зимовка гортензии в горшке - как защитить корни?

Гортензии в горшках более уязвимы к морозам. Их нужно перенести в прохладное помещение или особенно утеплить горшок и обернуть побеги агроволокном.

Таким образом, правильная защита гортензии перед зимой - залог обильного цветения в следующем сезоне. Не забывайте регулярно проверять состояние укрытий и адаптировать методы защиты к конкретным видам гортензий.

Позаботьтесь о своих растениях, чтобы в следующем сезоне они порадовали невероятной красотой.

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