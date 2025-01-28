Эта добавка в грунт спасёт рассаду от перелива. Садовод показал, что делать при появлении плесени

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Опубликовано: 28.01.2025 11:54 , Обновлено: 29.01.2025

Выращивание рассады — ответственный процесс для многих огородников. Важно не только выбрать правильные семена и грунт, но и обеспечить должный уход не загубив при этом саженцы излишками воды. Однако, если вс же ошибок избежать не удалось есть простое средство, которое поможет их нивелировать. Telegraf.news нашёл средство, которое спасёт залитую рассаду от гнилей и грибков.

После посева рассады различных культур огородники погружаются в процесс длительного выхаживания подрастающих растений. Один из важных факторов их роста — должный полив. Что делать, чтобы вода не принесла вреда, и как спасти рассаду, если случайно перелили?

Чем поливать рассаду?

Для каждого вида растений мера полива своя. Однако есть ряд универсальных правил, которым стоит следовать при поливе рассады. Для начала стоит правильно подготовить воду. Она не должна быть жёсткой и хлорированной. Потому, если вы используете воду из-под крана, то её нужно как следует отстаивать в течение 1-2 дней . За это время хлор, находящийся в воде, улетучится, а излишки солей выпадут в осадок.

Лучшей водой для полива рассады считается максимально приближенная к естественным условиям. Идеальный вариант - талая вода из снега, при условии, что снег был собран вдали от промышленных предприятий и дорог. Также хорошим вариантом будет дождевая вода или колодезная. Хотя иногда такая вода может быть жёсткой и требовать смягчения.

Самый простой способ сделать это - вскипятить воду и дать ей остыть. Этот метод называется термоумягчением.

Поливать рассаду нужно в меру, но нередко в этом вопросе случаются промашки. Как итог, на рассаду поражают множественные проблемы: водянка (оэдема), черная ножка, мучнистая роса, плесень и т.д.

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Что делать, если перелили рассаду?

Избыток влаги, как правило, негативно сказывается на состоянии растений. Вода мешает корневой системе выводить из почвы необходимые питательные вещества. В итоге рассада начинает увядать, а иногда и вовсе гибнуть.

Если вы заметили, что залили растение, то используйте активированный уголь. Растолчите таблетки в порошок и посыпьте ими поверхность почвы в горшках с рассадой.

Уголь обладает абсорбирующими свойствами и поглощает влагу. Кроме того, активированный уголь предотвращает появление гнилей и различных грибков.

Так, например, эксперт белорусского бренда средств защиты растений “Procvetok” Денис Лабков рекомендует прикапывать четвертинку таблетки в горшок с рассадой, чтобы она не болела.

“Если на поверхности грунта появилась плесень или завелись мошки снимите верхний слой и густо посыьте измельчённым углём. Он снизит кислотность почвы, уберёт лишнюю влагу, а вредители не смогут откладывать яйца и быстро исчезнут”, - посоветовал эксперт.

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