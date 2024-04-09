Когда косить траву после зимы? Эти дни и температура гарантируют красивый газон летом

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Опубликовано: 09.04.2024 09:20 , Обновлено: 09.04.2024

Первая стрижка газона после зимы имеет огромное значение. Если сделать это слишком рано, газон не успеет укорениться и окрепнуть после тяжелого периода. И не стоит ждать слишком долго, так как стебли могут быть уже слишком старыми и заросшими, что приведет к плохой кустистости. Вот несколько советов о том, когда лучше всего стричь траву в первый раз после зимы и как стричь газон, не причиняя ему непредвиденного вреда.

Когда лучше всего стричь траву после зимы?

Стрижка травы после зимы имеет решающее значение для внешнего вида вашего газона в течение следующих нескольких месяцев.

Часто кажется, что идеальное время для этого - когда наступит несколько теплых дней и снежный покров полностью сойдет. На самом деле это не так, поскольку время первой стрижки газона после зимы зависит в первую очередь от температуры. Правильный выбор времени позволит вам не навредить “зеленому ковру” слишком ранней стрижкой.

Когда косить газон? Прежде чем вывести газонокосилку из гаража, убедитесь, что температура воздуха стабильно выше 8°C. Потому что при температуре ниже этого значения трава находится в спящем состоянии и растет очень медленно.

Первую стрижку травы следует назначить на то время, когда пройдут заморозки . В зависимости от региона это может быть раньше или позже, но скашивание во время морозов - гарантия болезней и повреждения травинок.

Когда в первый раз косить траву после зимы? Хотя определенной даты не существует, безопасным временем считается апрель-май. Однако если вы уверены, что морозы уже прошли, это можно сделать в начале апреля.

Если вы не уверены, что первая стрижка газона не нанесет вреда, стоит подождать, пока трава вырастет примерно до 6-8 см . Для новых газонов или повторных посевов рекомендуется подождать, пока трава вырастет примерно до 10 см.

Также лучше всего косить газон в пасмурный день и без дождя одновременно . Стрижка на солнце не способствует увлажнению, с другой стороны, ее нельзя проводить, когда трава мокрая. Стрижка мокрого газона неэффективна, так как утяжеленные водой травинки слегка изгибаются, и стрижка приведет к неровной поверхности. Кроме того, это способствует действию вредных микроорганизмов, делая траву более восприимчивой к различным заболеваниям.

Как косить газон после зимы?

Прежде всего, стоит проверить состояние газонокосилки , о чем многие забывают. Речь идет прежде всего о ножах, которые, возможно, нуждаются в заточке. Тупые ножи просто прочесывают траву, а не срезают ее, при этом она срезается неравномерно и остаются видны комки. Если под лезвие часто попадают мелкие веточки и камешки, возможно, вам придется затачивать лезвие перед каждым использованием.

Как косить газон после зимы? Е сли на газоне есть мусор, например, упавшие палки или камни, их следует убрать . Также стоит выровнять все неровности и удалить все кротовые холмики. Если дерн отходит от земли, перед первой стрижкой газон следует укатать.

Первая стрижка после зимы не должна быть слишком короткой. П ервоначальный срез должен составлять не более 1/3 высоты травы. Только после первой стрижки можно уменьшить высоту стрижки до рекомендованной для конкретного газона.

Если речь идет о тонких газонах, то рекомендуемая высота составляет от 10 до 15 мм. Однако здесь стоит помнить, что при слишком низкой стрижке почва пересыхает, появляются грибки и мох.

Для газонов общего назначения, напротив, рекомендуемая высота стрижки составляет от 25 до 40 мм. После первой стрижки старайтесь поддерживать постоянную длину травы в течение всего года.

Стрижка газона после зимы требует, чтобы сначала обрабатывались участки с высокой травой. Стоит поднять нож косилки так, чтобы сначала скосить самые длинные участки травы, а затем, при необходимости, перейти к более коротким.

В начале года трава не любит, когда ее сильно косят, поэтому часто бывает достаточно снять небольшое количество травы с верхушки. При первой стрижке скашивайте только сильно разросшиеся участки. При каждом последующем скашивании опускайте ножи.

Также важно интенсивно поливать всю поверхность газона после стрижки.

Как часто косить газон весной?

Многое зависит от погодных условий. Если вы впервые подстригли газон в конце марта или начале апреля, не переусердствуйте. Здесь следует проявить терпение и не стричь газон более двух раз в апреле. Это позволит “зеленому ковру” правильно развиться и спокойно подготовиться к росту. Однако окончательное решение должно приниматься в зависимости от погоды и состояния самого газона.

Как часто нужно стричь газон в мае? Пятый месяц года обычно означает высокую температуру и небольшую вероятность заморозков и низких температур. Поэтому в мае, если позволяет погода, газон можно стричь раз в неделю. И здесь стоит быть более осторожными, чтобы не повредить газон, следить за погодой и придерживаться основных принципов правильной стрижки газона.

Что делать со скошенной травой?

Как ранее писал Telegraf.news, многие люди не знают, что делать со скошенной травой. Обычно ее собирают и выбрасывают или сжигают. А кто-то и вовсе оставляет скошенную траву на месте. Однако ее можно сохранить и использовать с пользой в огороде.

Выбрасываете скошенную траву? Напрасно. Узнали, как использовать ее на огороде с пользой