Что делать, если посадили много растений, но ничего не взошло? Причина может быть в этом

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Опубликовано: 21.03.2024 18:11 , Обновлено: 21.03.2024

Стараетесь как можете, но урожай не хочет расти? А что, если у вас на газоне появились засохшие жёлтые пятна? Вероятно, к вам "в гости" наведались белые личинки. Вот несколько способов, как избавиться от них раз и навсегда.

Личинки — чрезвычайно прожорливые вредители, которые любят практически всё, что растёт в саду. Они питаются корнями овощей и травы, быстрыми темпами разрушая посевы и газон. Справиться с ними поможет раствор обыкновенной пижмы.

Для этого нужно собрать килограмм свежих листьев или купить сушеные. Затем их необходимо нарезать, залить 10 литрами воды и дать настояться 2-3 недели, пока жидкость не станет прозрачной. При этом обязательно перемешивайте раствор каждый день. Когда он будет готов, вылейте его в бутылку и распылите на место, где увидели вредителей. Средство должно подействовать не только на личинок, но и на тлю, гусениц бабочек и прочих неприятных гостей.

Избавиться от белых личинок можно с помощью пижмы

Естественным врагом личинок являются птицы, поэтому не лишним будет построить скворечники или кормушки. Если вы живёте загородом, заведите кур — они также любят лакомиться тем, что вредно для огорода. Кроме того, паразиты не любят некоторые растения: лук, гречку и горчицу. Их также можно высадить на участке.

Чтобы предупредить появление непрошеных гостей, весной придётся взяться за лопату. Поскольку личинки прекрасно переживают холод и зиму, перед началом сезона нужно перекопать почву. Это позволит вам не только её взрыхлить, но и вовремя распознать вредителей и предпринять необходимые действия.

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