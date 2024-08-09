Как ускорить созревание перцев в августе? Эксперт рассказал, как в этом помогут ножницы

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Опубликовано: 09.08.2024 11:55 , Обновлено: 09.08.2024

Август - пора, когда на столах белорусов начинают появляться долгожданные плоды перцев с собственной грядки. Однако нередко этот процесс сильно замедляется, и овощи никак не спешат созревать. Садовод-эксперт Дмитрий Кастрицкий рассказал в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok о том, как можно ускорить созревание урожая перца в 4 шага.

Одной из причин медленного созревания плодов перца является обилие листьев и пасынков, на поддержание жизни которых растение тратит много сил и питательных веществ. Чтобы перенаправить ресурсы растения на плодоношение, эксперт порекомендовал срезать лишние листья и пасынки до уровня роста первого завязавшегося перца.

Так как перец - культура теплолюбивая, а августовские ночи нередко бывают прохладными, необходимо контролировать температурный вопрос. Когда столбик термометра опускается ниже 20 градусов, рост и созревание перцев замедляются.

Если ночи прогнозируются холодными, дверь в теплицу, в которой растут перцы, необходимо закрывать, а растения, растущие в открытом грунте, укрывать спанбондом.

Также в период плодоношения перца необходимо уделить внимание удобрению растения. Садовод порекомендовал подкормить кусты перца монофосфатом калия . Для этого нужно развести 1 ст. л. удобрения в 10 л воды и полить по 0,5 л раствора под каждый кустик. Это не только ускорит созревание, но и сделает плоды более сладкими на вкус. Такое удобрение можно недорого приобрести в специализированном садоводческом магазине.

Кроме того, необходимо уделить внимание контролю за здоровьем посевов. Раз в две недели стоит проводить обработку от серой гнили по листу, например, сенной палочкой.

Раствор сенной палочки можно также приобрести в магазине, а можно приготовить в домашних условиях. Он усилит питание перца и позволит плодам вырасти более крупными.

Стоит отметить, что в период плодоношения перцев рассаде необходимо уделить особое внимание и отслеживать появление симптомов возможных болезней. Своевременная реакция не позволит свести на нет все усилия, затраченные на выращивание урожая перцев.

Одним из тревожных сигналов, которые должны заметить огородники, является появление желтых пятен на листьях. Иногда их присутствие может говорить о недостаточном поливе, но также это может быть симптомом серьезного грибкового заболевания, такого как фузариоз перца. Узнайте, как определить это заболевание и какие меры предпринять, чтобы спасти урожай.

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Ранее Тelegraf.news писал о том, что опытный агроном Пётр Ломонос поделился в блоге производителя средств защиты растений Procvetok нестандартным способом сидерации почвы на приусадебном участке. По его словам, после такого метода не потребуется запоминать, что и где росло, и урожаи будут гораздо больше. Что нужно делать?

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