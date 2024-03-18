Выложите под малину тонкий слой этого домашнего средства. Будете собирать ягоды большими корзинами

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Опубликовано: 18.03.2024 17:44 , Обновлено: 15.11.2024

Как удобрять малину? Магазинные смеси не всегда справляются с задачей, поэтому иногда стоит сделать выбор в пользу домашних удобрений. С помощью простой хитрости плодов будет так много, что вы будете собирать их целыми корзинами.

Многие люди предпочитают выращивать кусты малины каждый год, потому что плоды радуют своим ароматом и придутся по вкусу даже самым большим любителям не есть. Если у вас в саду уже есть малина, лучше не забывать о правильном удобрении, чтобы поддержать растения и обеспечить еще больший и сочный урожай. На что обратить внимание и что делать?

Что делать, чтобы малина хорошо плодоносила? Выберите правильное удобрение

Правильно подобранное удобрение для малины должно постепенно выделять азот в почву. Если это происходит слишком быстро, избыток азота может нарушить процесс поглощения воды, что может привести к гибели кустов малины, а мы этого не хотим. Это правило следует помнить, особенно если речь идет о молодых кустах, которым всего несколько лет. Чем же удобрять малину?

Известно, что переизбыток азота в удобрениях для малины может быть смертельно опасен, поэтому важно подходить к удобрению разумно и осторожно. Правильно подобранный препарат обеспечит их необходимыми питательными веществами и положительно скажется на размере и сочности плодов. Для этого можно использовать… кофейную гущу. Как это работает?

Малина предпочитает слабокислую реакцию почвы, и кофейная гуща поможет ей в этом. Благодаря содержанию калия, магния и азота, которые будут высвобождаться постепенно, почва вокруг малины станет плодородной и идеальной для роста этих растений.

Как правильно сделать удобрение? Просто соберите кофейную гущу и равномерно перемешайте ее с почвой под малиной. Даже тонкий слой обеспечит их здоровый и пышный рост. Обратите внимание, что почву не следует предварительно подслащивать или отбеливать молоком.

Удобрения рекомендуется вносить ранней весной.

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