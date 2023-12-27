Как сделать мягкую морковь снова твердой и хрустящей? Поможет другой овощ

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.12.2023 10:05 , Обновлено: 15.11.2024

Морковь — один из самых популярных овощей, которую используют для приготовления различных блюд (например, в "Оливье" или "Селедке под шубой"). Однако при долгом хранении она может потерять свою хрустящую текстуру и стать слишком мягкой. Но не стоит отчаивается. Есть простой способ вернуть морковке твердость. В этом поможет овощ, который, скорее всего, уже есть у вас дома.

Бывает так, что морковка буквально увядает — теряет свою упругость и подсыхает. Так происходит, если вы ее уже очень давно храните. Причем, никаких признаков порчи обычно нет. Что же делать, если в салатах или других блюдах вам нужна именно хрустящая морковка? Про эту хитрость знают далеко не все.

Для “реанимации” вам понадобится всего лишь… одна картошка. Что с ней нужно делать?

Сначала нарежьте картофелину на небольшие ломтики. Затем положите их в миску или другую емкость с очень холодной, даже ледяной водой. Туда же добавьте и мягкую морковь. Через 30 минут увядшие оранжевые овощи снова должны стать хрустящими.

Отметим, что чистить эти овощи не нужно.

[info_b]Кстати, такой метод восстановления упругости подойдет и для других овощей. Например, для редиса или сельдерея.[/info_b]

Кроме того, это процесс можно значительно ускорить. Просто срежьте у моркови острый кончик и поставьте ее в ледяную воду вертикально. Здесь подойдут кружка, стакан или даже бокал.

Как правильно хранить морковь?

Корнеплоды, в том числе морковь, следует хранить при температуре 1–4 ° С. Поэтому для нее идеально подойдет холодильник. Но помните, что из-за низкой влажности они обычно быстро высыхают. Важно при хранении избегать полиэтиленовых пакетов.

Кроме того, морковку можно хранить в неотапливаемом подвале. Как раз там обычно достаточно влажности, чтобы они сохранили свои качества. Подойдут и другие места, например, неотапливаемый гараж. А чтобы предотвратить высыхание овощей в таких помещениях, хорошо бы присыпать их влажным песком (например, в ящиках).

Если вы заметили, что песок высыхает, его следует слегка увлажнить водой. Важно отметить, что овощи, которые вы готовите для засыпки, не следует мыть.

Ранее Телеграф писал, как легко натереть морковь на терке, не поранив пальцы.

Как легко натереть морковь, не поранив пальцы? Тысячи людей оценили «разработку века» из TikTok