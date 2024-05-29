Эти 3 действия сделают урожай перцев богаче. Вам понадобятся садовые ножницы
Многие садоводы считают, что перец не нужно обрезать. Однако если провести эту процедуру правильно, урожай станет намного выше. Эти три шага помогут понять, что в подрастающей рассаде нужно удалять для лучшей результата и почему. Следуйте этим простым правилам обрезки, и ваши растения будут радовать вас обилием и качеством плодов.
Шаг 1 : срезаем первый бутон
Сначала срежьте бутон цветка с первой ветки стебля. Используйте острый секатор. Если пропустить этот шаг, первый плод впитает в себя все питательные вещества и замедлит развитие других плодов. Если вы пропустили первый цветок, а плод уже начал формироваться, смело срезайте и его.
Шаг 2: обрезка побегов
Перцы, выращиваемые в теплице, имеют форму буквы V. Это значит, что должно остаться только 2 основных побега, а остальные следует обрезать. Если выращивать перцы в открытом грунте, можно оставить 3–4 побега. Более толстые взрослые листья обеспечивают тень корням кустов, и почва лучше удерживает влагу.
Шаг 3: удалите нижние листья
Как и в случае с помидорами, у перца важно удалить нижние листья. Цель всего этого – обеспечить приток воздуха к корням растения.
Также для того чтобы перец радовал вас обильным урожаем, важно не забывать об удобрении и поливе растения. Для этого совсем не обязательно прибегать к использованию химических удобрений из магазина. Если вы хотите избежать химикатов, попробуйте эти натуральные удобрения. Уверены - результат вас не разочарует.
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