Эти 3 действия сделают урожай перцев богаче. Вам понадобятся садовые ножницы

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Опубликовано: 29.05.2024 10:42 , Обновлено: 08.08.2024

Многие садоводы считают, что перец не нужно обрезать. Однако если провести эту процедуру правильно, урожай станет намного выше. Эти три шага помогут понять, что в подрастающей рассаде нужно удалять для лучшей результата и почему. Следуйте этим простым правилам обрезки, и ваши растения будут радовать вас обилием и качеством плодов.

Шаг 1 : срезаем первый бутон

Сначала срежьте бутон цветка с первой ветки стебля. Используйте острый секатор. Если пропустить этот шаг, первый плод впитает в себя все питательные вещества и замедлит развитие других плодов. Если вы пропустили первый цветок, а плод уже начал формироваться, смело срезайте и его.

Шаг 2: обрезка побегов

Перцы, выращиваемые в теплице, имеют форму буквы V. Это значит, что должно остаться только 2 основных побега, а остальные следует обрезать. Если выращивать перцы в открытом грунте, можно оставить 3–4 побега. Более толстые взрослые листья обеспечивают тень корням кустов, и почва лучше удерживает влагу.

Шаг 3: удалите нижние листья

Как и в случае с помидорами, у перца важно удалить нижние листья. Цель всего этого – обеспечить приток воздуха к корням растения.

Также для того чтобы перец радовал вас обильным урожаем, важно не забывать об удобрении и поливе растения. Для этого совсем не обязательно прибегать к использованию химических удобрений из магазина. Если вы хотите избежать химикатов, попробуйте эти натуральные удобрения. Уверены - результат вас не разочарует.

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