Как собрать в 2 раза больше помидоров? Полейте их этим удобрением прямо сейчас

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Опубликовано: 27.07.2023 13:30 , Обновлено: 28.04.2024

Помидоры не самые простые в выращивании овощи. И даже самый лучший огородник может получить не очень хороший урожай. Почитайте, почему помидоры плохо плодоносят и как ускорить их рост с помощью одного несложного в приготовлении удобрения.

Почему помидоры плохо плодоносят?

Как правило, есть несколько причин, почему это происходит. И это не делает вас плохими огородниками.

Обычно помидоры плохо плодоносят, если у них нет правильных условий для роста. Речь идет о положении, почве, используемых удобрениях и правильном поливе.

Помните, что помидоры любят солнечные места, и заморозки для них опасны. Любят плодородные и слабокислые почвы с рН 5,5-6,5.

Дефицит питательных веществ также опасен для грядок, поэтому необходимо обеспечить правильное удобрение. Болезни и вредители ослабляют растения, поэтому менее урожайный. Чтобы избавиться от этих самых распространенных томатных вредителей, стоит использовать спреи от тли.

Удобрение для улучшения плодоношения томатов

Мы нашли эффективное удобрение для помидоров, которое позволит снабдить грядки приличной дозой витаминов и минералов, благодаря которым они начнут активно расти. Это не сложно, так что у вас все получится. Вот пошаговый рецепт:

возьмите 1 столовую ложку картофельного крахмала;

добавьте 3 столовые ложки кунжута и перетрите все в мелкий порошок;

смешайте кунжут и крахмал с литром воды и оставьте на 2-3 часа;

снова все перемешайте;

разбавьте 1 стакан раствора 5 литрами воды.

Использовать такой раствор можно как путем полива почвы, так и опрыскиванием.

Приготовленная таким образом смесь заметно ускоряет рост томатов! Вы непременно соберете полные корзины сочных и ярко-красных овощей. Эта питательная смесь обеспечит ваши томаты всем необходимым для активного роста.

Что еще нужно сделать с томатами в июле-августе?

Для того, чтобы уберечь свои томаты от вредителей и болезней, и стимулировать их к плодоношению, нужно помнить о нескольких уходовых процедурах.

Регулярно удаляйте дикие побеги и лишние листья. Формировка кустов повысит их продуктивность и обеспечит надлежащую вентиляцию. Последнее может предотвратить появление болезней.

Также подвязывайте побеги, чтобы они не сломались под тяжестью созревающих плодов.

Поливайте помидоры два раза в неделю расходуя 4-5 литров воды на куст за один раз.

Рыхлите почву раз в неделю, чтобы обеспечить корням томатов достаточный приток воздуха.

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Почему помидоры трескаются?

Еще одна проблема в том, что часто наши помидоры трескаются и даже лопаются, когда ещё висят на кустах. Только подумаешь, что пускай еще денек дозреет, а на утро видишь трещину на томате. В чем причина? И самое главное — что делать?

У нас есть это для этого проверенный способ, благодаря которому вы навсегда забудете о растрескивании помидоров. Более того, домашнее удобрение, которое мы предлагаем, заставит помидоры расти упругими и сочными.

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