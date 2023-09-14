Как правильно собрать семена перцев? Узнали главный секрет

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Опубликовано: 14.09.2023 09:01 , Обновлено: 08.08.2024

Сбор семян перцев — важный этап для тех, кто занимается выращиванием овощей. Сделать это можно как с домашними, так и с магазинными плодами. К сожалению, не всегда этот процесс проходит гладко, и многие сталкиваются с неожиданными проблемами. Но есть хитрость, благодаря которой у вас точно появится, как минимум, отличная рассада.

Получить семена перца несложно, ведь в каждом плоде их много. Если вам понравился определенный сорт этого овоща — по вкусу, форме или цвету — стоит вырастить его самостоятельно.

Обычно перец из семян, собранных вручную, растет очень хорошо. Хотя бывают и неприятные сюрпризы. Например, перцы, собранные со случайных плодов, не всегда повторяют характеристики материнского растения. А еще возможны скрещивания — с другим цветом или вкусом. Кроме того, иногда купленные в магазине сорта оказываются сложными для любительского выращивания — например, они могут быть слишком высокими или слишком поздними.

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Инструкция по сбору семян перца в домашних условиях

Срежьте или купите перец. Плод должен быть спелым, зеленые не подойдут.

Разрежьте овощ пополам. Не стоит беспокоиться о разрушении семян. Прорезать семена ножом удается редко. Кроме того, их все равно много.

Выньте семена пальцами на тарелку.

[info_b]Если вы занимаетесь перцем чили, лучше предварительно наденьте резиновые перчатки. Потому что, даже если вы вымоете руки, каждый раз, когда вы будете прикасаться рукой к глазам или рту, будет жжение.[/info_b]

Семена перца, извлеченные из плода, не нужно промывать водой, просушивать бумажным полотенцем и т.д.

Далее тарелку с семенами оставляют в сухом месте примерно на 10 дней. Можно поставить ее на кухне на подоконник, полку и т. д., но не под прямыми солнечными лучами. За это время семена должны слегка подсохнуть.

Где хранить семена перца?

Но главный секрет в том, чтобы правильно хранить их зимой. Можно упаковать высушенные семена в бумагу, бумажные пакеты или коробки, например, от спичек.

А вот семена перца, хранящиеся в пластиковой упаковке, могут заплесневеть.

Упаковку нужно хранить дома в проветриваемом месте. Во влажных местах они теряют способность прорастать.

Сеют семена обычно ранней весной, желательно к 20 марта. А далее важен правильный уход, чтобы вырастить хорошую рассаду и, собственно, сами овощи.

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