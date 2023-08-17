Как собрать семена помидоров? Вот что нельзя делать ни в коем случае

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Опубликовано: 17.08.2023 11:32 , Обновлено: 17.08.2023

Помидоры в этом году оказались невероятно вкусными? Значит, нужно обязательно собрать с них семена и посеять на следующий. Рассказываем, как правильно это сделать в домашних условиях и какие ошибки могут привести к потере урожая и качества.

Сначала найдите или купите емкость, в которой будете хранить собранные семена. Также это может быть белый конверт, на нем вы сможете написать название, сорт и другую полезную информацию.

Собирайте семена, когда помидоры созреют. Первое правило — выбирать здоровые и крепкие плоды. Не стоит использовать овощи с признаками заболевания или повреждения. Также лучше выбрать плоды, которые были выращены без использования химических удобрений и пестицидов.

После того, как вы выбрали подходящие плоды, приступайте к извлечению семян. Разрежьте помидор вдоль, сожмите каждую половинку так, чтобы семена выдавились на пластиковую или стеклянную тарелку. Старайтесь выжимать как можно меньше мякоти. Если семена не хотят выходить, помогите себе ложкой. На этом этапе ни в коем случае не промывайте семена под водой.

Затем оставьте извлеченные семена в незакрытой емкости на 3-4 дня при комнатной температуре. Это облегчит извлечение семян из мякоти.

Через 3-4 дня переложите семена на мелкое сито и промойте их под проточной водой. Так вы удалите остатки кожицы и мякоти.

Следующий шаг — положить семена в стакан и залить водой. Они должны опуститься на дно, а мякоть всплыть наверх. Очистите воду от мусора, собирая его ложкой для процеживания. Это может занять некоторое время, так как остатки мякоти будут отделяться частями.

Наконец, разложите чистые семена на стеклянной или пластиковой тарелке. Не подкладывайте под них бумагу. Семена не будут прилипать к тарелке, когда высохнут, даже если и прилипнут, их можно будет легко отделить. Оставьте их примерно на 2 дня при комнатной температуре. По истечении этого времени они должны быть достаточно сухими, чтобы их можно было пересыпать в конверт или контейнер.

Как ускорить дозревание сорванных помидоров?

Иногда бывает, что приходится срывать неспелые или вообще полностью зеленые помидоры. При этом дома им дозреть бывает достаточно трудно. Но не спешите расстраивается — есть несколько способов, которые могут помочь скорее превратить ваши зеленые овощи в спелые, сочные и красные.

Как ускорить дозревание сорванных помидоров? Положите к ним это