Как правильно использовать гранулированный навоз на огороде осенью? Эти 2 ошибки убьют всю пользу

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.10.2024 13:50 , Обновлено: 28.10.2024

Гранулированный навоз - это ценное удобрение, которое может достойно удобрить почву на вашем огороде. Однако важно помнить, что его нужно применять по-разному, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Узнайте, как правильно использовать гранулированный навоз для достижения наилучших результатов на вашем участке.

Свойства и преимущества гранулированного навоза

Навоз - это чрезвычайно ценное удобрение, которое эффективно удобряет почву в вашем саду. Однако его отличает интенсивный, неприятный запах. По этой причине многие предпочитают использовать его в гранулированном виде. В результате сушки и прессования он становится отличным решением. Под воздействием влаги он разбухает, а затем разлагается и удобряет почву.

Гранулированный навоз имеет широкий спектр применения в саду. Его можно использовать для:

подстилки для растений;

подготовки почвы для выращивания овощей и растений;

посадочных ям;

удобрения уже растущих растений.

Его преимущество в том, что он подходит для использования с ранней весны в течение всего вегетационного периода. Единственное время, когда он не полезен, это зима.

Навоз имеет естественный pH, и на участке его можно использовать как для растений, которые любят щелочную почву, так и для тех, кто предпочитает кислую. Он не содержит болезнетворных микроорганизмов и семян сорняков, что делает его чрезвычайно безопасным удобрением.

Если вы запасетесь хорошим количеством гранулированного навоза, то можете не беспокоиться. Он может храниться до трех лет и не потеряет своих свойств.

«Элементарных вещей не замечаем под ногами» — Белоруска в показала, как получить бесплатный «фитоспорин». Это работает?

Как использовать гранулированный навоз?

Стоит помнить, что сам по себе он не содержит много питательных веществ. Его действие удобряет почву и заставляет растения эффективнее усваивать ценные элементы из почвы.

Поэтому, особенно весной, он не должен быть единственным удобрением - тогда его стоит сочетать со специальными препаратами, стимулирующими рост растений, то есть содержащими азот, фосфор или калий.

Если у вас в саду бедная почва, вы можете использовать навоз как весной, так и осенью.

Так, гранулированный навоз можно использовать для осенней посадки. Насыпьте 2-3 горсти в лунку и слегка присыпьте почвой.

[info_b]

Лучше всего использовать гранулированный навоз за 3-4 недели до планируемого посева или посадки. В это время перекопайте его вместе с почвой. Однако его можно вносить и непосредственно под растения. В отличие от свежего навоза, нет риска обжечь растения.

[/info_b]

Осенью также рекомендуется вносить навоз под уже растущие растения. Он эффективно подействует и улучшит качество почвы.

Он также пригодится, если вы планируете осеннюю пересадку. Просто насыпьте 2-3 горсти навоза в выкопанную яму, засыпьте ее землей и поместите в нее растение.

Ошибки при внесении гранулированного навоза

Популярной ошибкой является неправильное внесение гранулированного навоза под кислотолюбивые растения. Он эффективно удобряет почву вокруг них. Однако он может слегка изменить ее pH. Поэтому вносите его только после того, как почва была подкислена хотя бы один раз весной.

Также важно перекопать почву. Если разбросать навоз и оставить его сверху, это может не дать желаемого эффекта.

[info_b]

Если вы подкармливаете кустарники или растения, вокруг которых уложен агротекстиль, его придется убрать. Затем рассыпьте навоз, смешайте его с почвой и снова закройте тканью.

[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что если вы хотите собрать более обильный урожай в следующем сезоне, улучшите качество и pH вашей земли, подкормив ее осенью известью. Это поможет сохранить почву плодородной и здоровой. В ней нуждаются крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и кочанная капуста, а также зерновые и многие виды трав.

Эту обработку огорода нужно обязательно сделать осенью. Тогда урожай будет обильнее