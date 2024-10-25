"Элементарных вещей не замечаем под ногами" - Белоруска в показала, как получить бесплатный "фитоспорин". Это работает?

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Опубликовано: 25.10.2024 11:20 , Обновлено: 25.10.2024

Выращивание урожая практически всегда сопровождается целым комплексом уходовых мероприятий, в числе которых обработка растений фунгицидами. Это позволяет огородным культурам справиться с болезнетворными грибками. Чаще всего с этой целью прибегают к использованию покупных биопрепаратов, таких, например, как фитоспорин. Однако опытная белорусская огородница в TikTok показала, как получить подобный эффект бесплатно.

Пользовательница TikTok Наталья Паукова ведёт блог «Огород лентяйки», в котором рассказывает, как ухаживать за растениями на грядках и в теплице с минимальными затратами и хлопотами. В одном из роликов женщина сообщила, что не покупает фитоспорин для защиты растений, а берёт его буквально из-под ног.

«Простых элементарных вещей не замечаем под своими ногами. Хотите получить бесплатный “Фитоспорин”? Просто накосите травы, сложите в кучу и пусть она там преет. Вот вам и “Фитоспорин” - живая сенная палочка», - рассказала блогер в видео.

По словам огородницы, в её теплице до сих пор растёт масса здоровых помидоров, и всё что она делала, это привозила сено и раву в теплицу, начиная с мая. В такой мульче размножается сенная палочка, которая не даёт растениям заболеть фитофторой. Она помогает также перцам и огурцам. Эта методика не только позволяет растениям быть здоровее, но и экономит на покупке биопрепаратов, уверена блогер.

Некоторые пользователи выказали сомнения в эффективности метода и привели в пример свои растения, которые не заболели и без использования мульчи. Однако в ходе бесед в комментариях выяснялось, что этому всегда предшествовала какая-то обработка биопрепаратами, йодом, сыровоткой и т.д. Другие же признали, что также пользуются таким трюком и видят его эффективность.

“Я уже лет 20 все грядки мульчирую травой. И земля рыхлая, и полоть не надо, и от фитофторы помогает. Опять же удобрение”, - написала одна из пользовательниц в комментариях.

“Я сейчас ни одной травинки не выбрасываю, всё в дело”, - согласилась другая.

По мнению автора видеоролика, главный эффект мульчирования как раз в том и состоит, что больше никакая обработка не требуется. В одном из видео женщина показала, как выглядят её помидоры в теплице в октябре.

Что такое сенная палочка и как она работает?

Бактерии сенной палочки на траве. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Дождевые черви плодородия"

Сенная палочка (лат. Bacillus subtilis) — вид спорообразующих почвенных бактерий, которые активно используются биотехнологами для создания специальных препаратов для растений, в том числе и “Фитоспорина”. Эти бактерии могут синтезировать множество штаммов антибиотика и подавлять болезнетворные грибки. Название «сенная палочка» вид получил из-за того, что накопительные культуры этого микроорганизма получают из сенного экстракта.

Как отметила сотрудник биологического факультета БГУ Людмила Маслак, мульчирование культур травой действительно является хорошим агротехническим приемом, который позволяет сохранить влагу в прикорневой зоне и способствует увеличению количества дождевых червей, что, в свою очередь, улучшает аэрацию корневой системы.

Однако специалист подчеркнула, что помимо сенной палочки на траве около растений будут развиваться и другие микроорганизмы, преимущественно бактерии-деструкторы, которые будут способствовать переработке травы и преобразованию её в гумус.

В целом этот процесс полезен для растений, однако утверждать, что его эффект будет аналогичен действию “Фитоспорина”, не совсем верно. Концентрация сенной палочки не будет столь высокой, как в случае действия препарата.

https://www.youtube.com/watch?v=d5uTU2wMdpk#t=11m15s

Для тех, кто хочет увеличить количество сенной палочки в мульче, специалист порекомендовала обработать её биопрепаратом на её основе дополнительно, но заметила, что в таком случае мульча будет разлагаться быстрее и её нужно будет чаще обновлять.

К слову, для того приготовить подобие фитоспорина можно и в домашних условиях путём приготовления настоя сенной палочки. Эксперт отметила, что его эффективность также будет ниже, чем у биопрепарата, а штамм образовавшихся в процессе развития палочки антибиотика будет отличаться. Однако он всё равно принесёт пользу растениям. Как его приготовить рассказывали в материале по ссылке ниже.

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