Какие 2 вещи обязательно делать с туями зимой? Одна особенно важна, если нет снега

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Опубликовано: 27.01.2025 12:49 , Обновлено: 27.01.2025

Туи - настоящие королевы белорусских садов (и не только). Как правило, из них делают живую изгородь или высаживают их для украшения участка. Многие думают, что кустарник не нуждается в зимнем уходе. Это не так. Журналисты Telegraf.news узнали, как опытные садоводы ухаживают за изумрудными туями.

Не все знают, что туи также называют “жизненными деревьями”. Их средний возраст составляет 150 лет, однако есть и деревья постарше.

Туи прекрасно смотрятся как поодиночке, так и в живой изгороди. Они имеют колонновидную форму и светло-зеленые иголки круглый год. Даже зимой деревья и кустарники выглядят очень красиво. Однако это не значит, что можно забыть о растении на несколько месяцев и ничего с ним не делать.

Как ухаживать за туей зимой?

Правильный уход за туями - залог того, что они не повредятся, будут расти здоровыми и выглядеть потрясающе на протяжении многих сезонов. Если вы до сих пор думали, что зимой растения не нужно поливать, вы ошибались.

Когда снега нет, а температура держится на плюсовых отметках, крайне необходимо поливать тую. В противном случае может наступить физиологическая засуха, когда почва промерзает и корни не могут взять достаточно влаги. Поливайте кустарники умеренно и не забывайте лить воду прямо на ветки.

А что делать, если туи засыпало снегом? Заснеженные деревья, конечно же, выглядят волшебно и придают саду праздничный вид. К сожалению, это не всегда полезно для них. Тонкий слой легкого и порошкообразного снега - не проблема, поскольку он создает изоляцию.

А вот толстый и тяжелый слой может привести к поломке веток и стеблей и деформации габитуса. Если вы не хотите, чтобы это произошло, стряхивайте снег, пока он еще рыхлый. Начинайте снизу и продвигайтесь вверх.

Хорошим решением будет вообще укрыть туи от снега. Подойдет такой материал, как агроволокно или сетка-теневка, которые также спасут от солнечных ожогов в конце зимы-начале весны и морозов.

Ранее Telegraf.news писал, что также зимой туи стоит опрыскивать. В качестве спрея лучше всего использовать натуральную и недорогую смесь. Она поможет отпугнуть любых вредителей, таких как тля или паутинный клещ. Помимо того, что она безопасна для растений, смесь укрепляет их, а также обладает бактерицидным и фунгицидным действием.

Опрыскайте туи этой дешевой смесью в феврале. Они отблагодарят вас зеленой и пышной кроной