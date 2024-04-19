Как получить богатый урожай малины уже в июне? Кожура этого популярного фрукта станет идеальным удобрением

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Опубликовано: 19.04.2024 17:11 , Обновлено: 28.04.2024

Малина – одна из самых популярных сезонных ягод, в том числе, и в Беларуси. Кусты малины при благоприятных условиях зацветают уже в конце мая, поэтому первый урожай ягод можно собирать уже в июне. Чтобы кусты обильно плодоносили, а ягоды были сочными, растению необходимо большое количество питательных веществ, именно поэтому специалисты рекомендуют её регулярно "подкармливать". Однако, вовсе не обязательно тратить на удобрения баснословные деньги, порой можно обойтись даже тем, что обычно отправляется в мусорное ведро.

Чем полезна малина?

Малина – один из тех растений, которые и дачники, и сельские жители наиболее охотно выбирают для своих садов и приусадебных участков. Во-первых, сам кустарник не очень прихотлив, во-вторых, эти ягоды - богатый источник витаминов и минералов.

[info_b]В малине содержится огромное количество витаминов и минералов:

витамины группы В, С, А,

кремний,

молибден,

магний,

марганец,

кальций,

железо,

фосфор,

натрий,

хром,

цинк.

Кроме того, в малине присутствует большое количество антиоксидантов, таких как флавоноиды, фенолы, антоцианы и каротиноиды, которые способствуют укреплению иммунитета и благотворно влияют на обмен веществ в организме и на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.[/info_b]

Какие питательные элементы нужны кустам малины?

Однако, несмотря на всю свою неприхотливость, без регулярных подкормок богатого урожая малины не добиться, поэтому опытные садоводы рекомендуют тщательно выбирать почву для посадки кустов малины и не забывать о своевременной подкормке.

Малина лучше всего растет на богатой гумусом, слабокислой, умеренно проницаемой почве. Кустам малины хорошо подходят солнечные, тихие и защищенные от ветра уголки сада. Кроме того, для богатого урожая ягод растению необходим достаточный полив: не реже чем раз в три дня.

Что касается важных питательных элементов, которые необходимы кустарнику для хорошего роста, то специалисты особо выделяют три из них:

азот,

фосфор,

калий.

Безусловно, можно купить готовое многокомпонентное удобрение в магазине или же приготовить его самостоятельно. С этой целью также отлично подойдёт классическое сельское натуральное удобрение - навоз. Впрочем, специалисты предостерегают начинающих садоводов от переудобрения почвы - это лишь задержит созревание плодов, сделает ягоду водянистой и лишит её яркого, привлекательного цвета. Кроме того, излишнее удобрение любого растения делает его более восприимчивым к болезням и вредителям.

Что использовать для удобрения малину?

Между тем, эксперты польского портала Gazeta.pl дали простой рецепт эффективного ещё одного натурального удобрения, который точно понравится кустам малины и не потребует от вас лишних затрат. Более того, он избавит вас от лишнего мусора на кухне.

Речь о банановой кожуре. Она является идеальной подкормкой для кустов малины, поскольку богата калием. Этот микроэлемент улучшает вкус ягоды, усиливает её аромат и цвет. Кроме того, в банановой кожуре также содержится большое количество необходимого для активного цветения и дальнейшего плодоношения фосфора, магния и кальция.

Как приготовить удобрение из банановой кожуры?

Приготовить это эффективное удобрение из банановой кожуры очень просто.

Тщательно промыть кожуру в воде с пищевой содой (в пропорции 2 чайные ложки пищевой соды на 1 литр воды). По словам специалистов, это позволит избавиться от ненужных микроорганизмов и не даст кожуре просто сгнить. Положить кожуру на солнце и высушить. Измельчить в кофемолке. Рассыпать по верхнему слою почвы под малиной.

По словам специалистов, удобрять измельчённой банановой кожурой малину можно каждые четыре недели, чтобы на протяжении всего летнего сезона кустарник мог набираться сил и радовать вас богатым урожаем не один год.

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