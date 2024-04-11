Как использовать апельсиновую кожуру на огороде? Сделайте удобрение и раствор для этих растений

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Опубликовано: 11.04.2024 12:56 , Обновлено: 28.04.2024

Апельсиновые шкурки считаются обычными отходами, которые попадают в мусорное ведро. Между тем, они могут стать одним из самых ценных удобрений или средством от самых неприятных вредителей на наших участках. Прежде чем выбрасывать корки, ознакомьтесь с преимуществами их использования на вашем огороде.

Полезные свойства апельсиновой кожуры

Знаете ли вы, что апельсиновые шкурки содержат множество витаминов, кальций, калий, фосфор и другие минералы? Из-за горького вкуса никто не есть их без соответствующей обработки (например, засахаривания), поэтому они обычно оказываются в мусорном ведре.

Однако стоит осознать, что корки, столь богатые питательными веществами, очень ценны, особенно для растений, растущих на нашем участке. У них есть интересное применение, которое может вас удивить.

Например, из них можно сделать питательное удобрение или средство от вредителей, а также слегка подкислить почву.

Какие растения можно подкармливать апельсиновой кожурой? Какие вредители не переносят ее запах?

Как сделать удобрение из корки апельсина?

Первый вариант — нарезать свежие корки на мелкие кусочки и закопать их рядом с растениями. Поскольку разложение занимает много времени, она будет постепенно выделять питательные вещества в почву.

Другой способ использовать апельсиновую кожуру в качестве удобрения в саду — предварительно высушить ее (в духовке или в проветриваемом помещении), а затем измельчить в порошок в чашечном блендере или кофемолке. Приготовленное таким образом питательное вещество рассыпают вокруг растений и подмешивают в верхний слой почвы.

Апельсиновые шкурки как средство от вредителей

Сильный запах цитрусовых неприятен для некоторых вредителей, питающихся растениями в доме и саду. Особенно его не любят:

тля;

слизняки;

муравьи;

белокрылки.

Приготовить спрей из апельсиновых корок для борьбы с вредителями очень просто. Просто залейте кожуру нескольких фруктов 1 стаканом воды и кипятите около 10 минут. По истечении этого времени снимите с конфорки, дайте остыть и процедите через сито, затем перелейте во флакон с распылителем.

Распыляйте средство на растения каждые 3-4 дня.

Какие растения можно подкормить апельсиновой шкуркой?

Кожура апельсина — это естественный способ подкормить растения ценными питательными веществами и отпугнуть от культуры вредителей, которым не нравится ее запах.

Однако стоит иметь в виду, что эти остатки небезразличны к pH почвы. Поскольку они слегка подкисляют ее, их не следует использовать для видов, предпочитающих щелочную среду.

Вот какие растения можно удобрять апельсиновой коркой:

гортензии;

магнолии;

азалии;

камелии;

вереск;

бегонии;

рододендроны.

Они лучше всего реагируют на это удобрение и обильно цветут.

[info_b]Важно! Даже если вы планируете подкармливать апельсиновой коркой только кислотолюбивые растения, нелишним будет предварительно проверить pH почвы.[/info_b]

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