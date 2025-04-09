"Желательно, чтобы соседи тоже" — Ученый Ботанического сада Минска рассказал, как спасти деревья от ржавчины

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Опубликовано: 09.04.2025 10:06 , Обновлено: 09.04.2025

Ржавчина на яблонях, грушах, сливах, вишне — не просто рыжие пятна. Без лечения эта болезнь может оставить вас без урожая. Почему она появляется, как распознать первые признаки и чем обработать деревья? Об этом подробно рассказал Михаила Рудевич, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада Академии наук Беларуси.

[info_b]Михаил Рудевич заведует дендрарием Центрального ботанического сада (коллекция деревьев и кустарников). Ранее работал в лаборатории экологической физиологии растений, занимался вопросами лесной экологии (преобразование веществ, загрязнение тяжёлыми металлами, развитие корневых систем деревьев).

С 1996 года работает в лаборатории интродукции древесных растений. Занимается вопросами, связанными с распространением иноземных растений.

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Ржавчина на плодовых деревьях - врага надо знать “в лицо”

Ржавчина – это распространённое грибковое заболевание, поражающее как лиственные, так и хвойные деревья и кустарники. Оно представляет серьезную опасность для декоративных и плодовых культур: первые теряют привлекательный вид, а вторые страдают от снижения урожайности, что в итоге может привести к гибели растения. Основной признак болезни, благодаря которому она и получила свое название, – появление на поверхности листьев и стволов характерных пустул (разрывов) ярко-оранжевого, коричневого или ржавого оттенка.

Есть различные виды ржавчины, которые могут поражать как семечковые (грушу, яблоню, айву обыкновенную), так и косточковые (сливу, вишню, абрикос) виды садовых растений.

Михаил Рудевич, отметил, что ржавчину вызывает грибок, которому для развития обязательно требуются два “хозяина”. На каждом из растений в такой паре “хозяев” проходит определённая стадия жизни грибка. Гриб, поражающий грушу, зимует на можжевельнике казацком (и некоторых др.), а у ржавчины яблони и айвы вторым хозяином будет можжевельник обыкновенный.

Гриб, вызывающий ржавчину сливы, повреждающий листья и других косточковых пород, зимует на корнях различных видов ветрениц – растений семейства лютиковых.

По мнению эксперта, особенно печально выглядит ржавчина груши.

“Парадоксально, но основной хозяин ржавчины груши – можжевельник (казацкий, виргинский, колючий, высокий, китайский), а груша является только промежуточным хозяином. Причём можжевельник не может заразить другой можжевельник, а груша – грушу”, - отметил он.

Ржавчина на груше

Можно подумать, что вызывающий болезнь грибок тёплое время проводит на груше, а на зиму его споры переселяются на можжевельник казацкий. И так ежегодно, по замкнутому кругу. Но это не так. Как же это происходит?

Михаил Рудевич рассказал, что в конце лета и осенью разносимые ветром споры гриба попадают на скелетные ветви, побеги и хвою можжевельника. При наличии влаги они прорастают, проникают под кору, где и образуют грибницу (мицелий), которая распространяется в коре и древесине, вызывая усиленный рост клеток, в результате чего ветки можжевельника в поражённом месте утолщаются.

После заражения процесс формирования грибницы занимает 1,5-2,5 года. За это время утолщения увеличиваются в размерах, и могут в дальнейшем преобразоваться в наплывы, вздутия и раны. Весной, по истечении этого срока, на поражённых участках появляются органы спороношения, роговидные конусообразные выросты похожие на рожки коричневого цвета.

“После дождей они становятся оранжевыми и студенистыми вроде грибов-дрожалок. Эти выросты и продуцируют желтоватые споры. Влажная весенняя погода ускоряет развитие первичной инфекции и распространение спор, которые, подсыхая, отделяются от выростов и ветром разносятся на большие расстояния (до 40 -50 км), заражая груши. Попадая на молодые листья, споры прорастают внедряются в их ткани и дают начало новому мицелию и новому поколению болезни”, - рассказал специалист.

На листьях, по его словам, первые признаки появляются в конце мая - начале июня в виде мелких (диаметром 0,5 мм), округлых, зеленовато-жёлтых пятен, которые постепенно начинают увеличиваться и меняют окраску на яркую, жёлто-оранжевую. К середине лета на нижней стороне поражённых листьев груши образуются весьма заметные плотные жёлтые выросты в виде сосочков, в которых формируются споры.

У груши, поражённой ржавчиной, снижается природный иммунитет, ухудшается общее состояние. Сильно поражённые ржавчиной листья преждевременно опадают, лишая дерево питания. Из-за потери листвы растение слабеет и истощается. Поэтому на нем появляются и другие болезни и вредители.

Ржавчина на листьях груш снижает интенсивность фотосинтеза, что ослабляет дерево и не позволяет ему нормально развиваться. К тому же мельчают плоды. Поэтому хорошего урожая от груш, поражённых ржавчиной, ждать не стоит. А иногда переболевшая груша и вовсе не плодоносит.

Как бороться со ржавчиной?

Михаил Рудевич подчеркнул, что борьба со ржавчиной сводится к своевременной обработке и груш, и можжевельников, растущих на участке. Желательно, чтобы соседи тоже опрыскивали свои кусты и деревья. Календарь обработок совпадает с периодом обработок от парши яблони и груши .

“Можно использовать такие фунгициды, как фундазол, байлетон, топсин М. Первая обработка проводится во время набухания и распускания почек, вторая — после цветения, третья – при образовании завязи размером с лесной орех (лещину). Четвертую обработку от болезней проводят при достижении завязью размеров грецкого ореха”, - рассказал Рудевич.

Весной и осенью, по его словам, эффективны препараты меди – медный купорос, хлорокись меди, бордоская жидкость.

[info_b]Фунгициды (от лат. fungus «гриб» + лат. caedo «убиваю») — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, а также для протравливания семян с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян). Концентраты этих веществ токсичны для человека и животных.[/info_b]

Осенью после сбора урожая можно применять один из следующих фунгицидов: скор (норма расхода 2 мл на 10 л воды), делан (7 г на 10 л воды), терсел (25 г на 10 л), бордоскую жидкость.

Фунгициды обязательно нужно чередовать – один и тот же препарат нельзя применять два раза, иначе у грибков начнёт образовываться к нему резистентность (развитие способности грибков противостоять действию лекарства).

После листопада надо обильно опрыскать деревья раствором мочевины (700 г на 10 л воды). А опавшие листья собрать и сжечь или заложить в компостную яму на 2 года.

Ранней весной (в начале марта), до распускания почек, сильно поражённые побеги и скелетные ветви обрезают соответственно на 5 и 10 см ниже поражённого места. Побеги, на которых признаки заболевания выражены умеренно, лечат – поражённые места зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 5–процентным раствором медного купороса .

Чтобы раны лучше и быстрее заживали, их обрабатывают гетероауксином (0,5 г на 10 л воды) и замазывают садовым варом.

[info_b]Многие садоводы также утверждают, что в борьбе со ржавчиной помогают настои из золы, бархатцев, коровяка или хвоща .[/info_b]

“Если у вас и у ваших соседей на участке уже нет можжевельника, то это совсем не означает, что на вылеченной от ржавчины груше недуг не появится вновь. Болезнь эта очень тяжело искореняется, поэтому наблюдать за деревом надо как минимум пару лет, не забывая о профилактических мероприятиях: опрыскивание, обрезка, замазывание морозобоин и трещин”, - отметил специалист.

Если можжевельники выращиваются как декоративные культуры, то рано весной нужно срезать поражённые ветки, не дожидаясь распространения спор.

[info_b]Внимание! При проведении химических обработок против парши отпадает необходимость дополнительных опрыскиваний против ржавчины.[/info_b]

Обработка плодовых растений от ржавчины

Можно выбрать один из препаратов (концентрат эмульсии): Прозаро, Менара, Колосаль Про, Амистар Экстра, Альто Супер, Фоликур БТ, Фалькон, Раек в растворе 0,1% (10 мл. на 10 л воды).

Сроки: весной после наступления среднесуточных температур >+5°С дважды с интервалом 10 дней (и осенью приблизительно до 15 октября).

Необходимо обрабатывать ствол, ветви и листья до полного смачивания (тщательно), желательно в утренние часы.

Минимальный период впитывания: не менее 4 часов после обработки без дождя.

Обрабатывать необходимо все груши, яблони, смородины, крыжовники, рябины и можжевельники, имеющиеся на участке.

[info_b]Желательно включить в борьбу со ржавчиной и своих соседей, тогда результат будет эффективнее![/info_b]

А как бороться с паршой на яблонях и грушах?

К слову, Михаил Рудевич отметил, что в числе наиболее опасных для урожая болезней и такая трудно истребимая как парша . Из-за снижения зимостойкости поражённые деревья чаще и сильнее повреждаются морозами. Образующиеся при этом морозобоины и трещины, инфицируются разрушающими древесину грибами, которые со временем могут уничтожить всё дерево. Подробнее о том, как бороться с паршой, читайте в нашем материале.

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