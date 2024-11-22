Как подготовить туи к зимовке? Не пропустите эти 3 шага, чтобы наслаждаться пышной зеленью в новом сезоне

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Опубликовано: 22.11.2024 09:13 , Обновлено: 22.11.2024

Туи - излюбленное украшение садов и приусадебных участков многих белорусов. Хотя эти хвойные растения и считаются морозостойкими, неправильный уход в холодный период может привести к их повреждению. Как подготовить туи к зиме, чтобы в следующем сезоне они радовали своим пышущим здоровьем и зеленью?

В современном ландшафтном дизайне немногие растения могут похвастаться такой густой вечнозелёной листвой и способностью выдерживать холодный климат как туи. Именно эти качества сделали их выбором многих садовников по всему миру. Тем не менее, как и любое другое растение туи нуждаются в определённом уходе и заботе и зимний период - не исключение.

Как подготовить туи к зиме?

Подготовка туи к зиме включает несколько этапов. Их тщательная проработка в разы увеличит вероятность того, что в следующем сезоне зеленые насаждения будут здоровыми и пышными.

Обрезка и полив

На первом этапе подготовки растения необходимо провести небольшую обрезку и позаботиться о достаточном поливе растения:

Удалите все сухие и поврежденные ветки. Это не только придаст более аккуратный вид туям, но и снизит риск возникновения заболеваний.

Убедитесь, что растения получают достаточное количество воды перед наступлением морозов. Хорошо увлажненная почва придаст туям лучшую устойчивость к зимним холодам.

Как производить полив туй в ноябре писали ранее по ссылке ниже.

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Мульчирование

Мульчирование является ключевым этапом подготовки туй к зимнему периоду.

Обложите основание растений слоем мульчи, состоящим из сосновых иголок, торфа или компоста. Это действие поможет сохранить тепло в корнях, защитит их от резких температурных колебаний и снизит риск вымерзания.

[info_b]Важно следить за тем, чтобы мульча не соприкасалась с стволами растений, чтобы избежать их гниения.[/info_b]

Укрытие

Правильная защита туй является важным шагом для снижения риска повреждений от ветра и снега. Вы можете использовать для это цели следующие варианты:

Сетка и нетканый материал. Можно использовать, например, агроволокно. Оберните туи вокруг ствола и кроны несколькими слоями, оставляя пространство для воздуха. Это поможет избежать засушливого воздуха и предотвратит накопление снега.

Можно использовать, например, агроволокно. Оберните туи вокруг ствола и кроны несколькими слоями, оставляя пространство для воздуха. Это поможет избежать засушливого воздуха и предотвратит накопление снега. Каркас. Для более высоких растений можно соорудить каркас из деревянных брусков или металлических прутьев, после чего укрыть его защитным материалом. Это позволит избежать ломки ветвей под тяжестью снега.

Для более высоких растений можно соорудить каркас из деревянных брусков или металлических прутьев, после чего укрыть его защитным материалом. Это позволит избежать ломки ветвей под тяжестью снега. Стройка из веток. Если есть такая возможность, попробуйте создать временное укрытие из еловых веток, которое обеспечит защиту растений от ветров и солнечного света.

Помните, что туи достаточно устойчивы к морозам, но уязвимы для солнца и ветра. Поэтому стоит позаботиться о защите насаждений от их воздействия:

Забор или экраны. Если ваши туи находятся на открытом пространстве, рекомендуется установить защитные экраны или заборы для снижения воздействия сильных ветров.

Если ваши туи находятся на открытом пространстве, рекомендуется установить защитные экраны или заборы для снижения воздействия сильных ветров. Защита от солнечных ожогов. Чтобы предотвратить солнечные ожоги на растениях зимой, можно использовать ветви ели или сосны, создавая таким образом тень от солнечного света.

Мониторинг состояния растений

В зимний период важно регулярно проверять здоровье укрытых туй.

Проверяйте зимой время от времени состояние укрытия. Убедитесь, что защита не повредилась и при необходимости исправьте или замените защитные материалы.

Если зима будет очень снежной, то снег иногда нужно будет аккуратно стряхивать с ветвей, чтобы предотвратить их поломку.

Ранее Telegraf.news писал о том, что осенью многие владельцы туи с тревогой наблюдают, как их растения начинают терять интенсивную зелень. Эта проблема может быть связана с ошибками ухода, которые можно легко исправить и вернуть растениям здоровый вид. Вот что нужно делать, чтобы туи оставались зелеными и здоровыми в течение всего года.

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