Как обрезать сливу весной? Такое прореживание ветвей улучшит качество плодов

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Опубликовано: 21.03.2025 09:09 , Обновлено: 21.03.2025

Для того чтобы слива радовала обильными урожаями, её нужно регулярно обрезать. Некоторые сортам сливы стоит уделить внимание уже сейчас. Журналистка Telegraf.news разузнала, как правильно обрезать эти плодовые деревья весной, чтобы порадоваться качеству и количеству плодов в новом сезоне.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников — это одно из главнейших мероприятий, которые необходимо провести в саду для стимулирования большей урожайности в новом сезоне. В числе деревьев, которые нуждаются в этой процедуре, находится и слива. Как произвести обрезку правильно?

Когда обрезать сливу весной?

Обрезка лишних ветвей несёт много пользы для здоровья и роста плодовых деревьев. Во-первых, это обеспечивает лучший доступ воздуха к внутренней части кроны, что снижает риск развития грибковых заболеваний. Во-вторых, прореживание ветвей позволяет фруктам получать больше света, благодаря чему они быстрее созревают, становятся слаще и лучше набираются цветом. Кроме того, обрезка сливы стимулирует рост более крупных и обильных урожаев.

Говоря о сроках проведения весенней обрезки, стоит принимать во внимание сорт и сезон плодоношения каждой отдельной сливы. Многолетние деревья поздних и среднепоздних сортов следует обрезать с конца февраля до конца марта-апреля. Ориентироваться стоит и на погоду, поскольку она может быть нестабильной. Обрезать сливу нужно до момента распускания почек и когда минуют возвратные заморозки.

К сортам, которые следует обрезать в этот период, среди прочего относятся “Венгерка обыкновенная”, “Президент”, “Вэлор” или “Амерс”. Их плоды созревают с сентября по октябрь.

Ранние и среднеранние сорта обрезают только после окончания сбора урожая, т. е. летом (с конца июля и августа до середины сентября). В числе таких сортов «Ранняя венгерская», «Вангенхайм», «Улена Ренклод», «Калипсо» и «Персиковая».

Весной следует обрезать только те взрослые деревья сливы, плоды которых созревают поздно. В это же время следует обрезать все молодые деревья с первого по четвёртый год после посадки, независимо от их сорта. Это необходимо для правильного формирования их кроны, что облегчит сбор урожая, когда они начнут плодоносить.

[info_b]Стоит следить за сроками обрезки отдельных сортов, поскольку проведение процедуры в неправильное время может ослабить дерево и снизить урожайность.[/info_b]

От этого зависит хороший урожай яблок, вишен и слив. Когда и как обрезать деревья весной?

Как обрезать сливу весной?

Специфика обрезки сливы разнится в зависимости от возраста дерева.

Так, у сливовых деревьев в первый год после посадки нужно укоротить главный побег на 30–40 см, а все боковые ветви — на 1/3 их длины. Также необходимо полностью удалить побеги, находящиеся ниже 50 см над уровнем земли.

На сливах второго и третьего года выращивания нужно укоротить главный побег примерно на 40 см. Боковые ветки следует оставить и пригнуть их к земле. Для этого их можно привязать веревкой к вбитым в землю кольям или прикрепить к ним грузы. Также удобно закреплять зажимом гибкие, изогнутые веточки.

Для многолетних сливовых деревье в (старше 4 лет после посадки) необходимо провести прореживающую обрезку. В первую очередь проредите крону: удалите все ветви, которые растут вертикально (так называемые волчки), перекрещивающиеся, сухие, повреждённые, больные или подмерзшие ветви.

Запущенную, развесистую сливу, которую не обрезали годами , также стоит обрезать. Удалите у неё 2–3 самых старых ветви в середине кроны, оставив фрагмент длиной около 20 сантиметров (так называемый шип). Вы также можете понизить крону, укоротив верхушку дерева.

Процессом обрезки сливы поделилась опытный садовод-биолог бренда средств по защите растений «Procvetok» Юлия Кондратенок.

[info_b]При обрезке взрослых сливовых деревьев весной обращайте внимание на ветки с большим количеством коротких побегов (их можно распознать по многочисленным почкам). Именно на них появятся цветы, а затем и плоды.[/info_b]

После обрезки места срезов необходимо обрабатывать садовым варом, чтобы предотвратить заражение дерева грибковыми и бактериальными инфекциями.

Ранее Telegraf.news писал о том, что яблони — одни из самых долгоживущих плодовых деревьев в садах белорусов. Однако со временем качество и количество фруктов на них ухудшается. Чтобы деревья росли здоровыми и давали обильный урожай, им необходима омолаживающая обрезка. Журналистка Telegraf.news разузнала, как ее провести правильно.

Удалите эти ветки — и урожай станет богаче. Как обрезать старую яблоню весной?