Этот лук обходится белорусам по 16-20 руб. за кг. Садовод рассказала, как вырастить самим за копейки

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.02.2025 10:16 , Обновлено: 24.02.2025

Среди многообразия видов лука особое место занимает лук-порей. Этот овощ отличается более мягким вкусом и уже успел завоевать сердца многих белорусов. Тем не менее, вырастить его на приусадебном участке получается не у всех. Многие предпочитают просто купить лук-порей в магазине, но цена на него "кусается". Журналистка Telegraf.news поговорила с садоводом Екатериной Ямочкой, чтобы узнать, как успешно вырастить рассаду лука-порея и осенью получить богатый урожай.

Несмотря на то, что большинство белорусов продолжают выращивать только всем известный репчатый лук, многие огородники всё чаще увлекаются другими видами и сортами этой культуры. Лук душистый, лук-шнитт, лук-слизун, а также любимый многими лук-порей. Последний, к слову, кроме того, что обладает ценными витаминами и микроэлементами, также имеет нежный луковый вкус без горечи.

Именно это качество лука-порея сделало его завсегдатаем высокой французской кухни и влюбило в себя множество людей, не переносящих горький вкус классического репчатого лука.

Покупка этого овоща в магазинах может быть достаточно болезненной для кошелька даже в сезон. Сейчас же цена на него в магазинах и вовсе достигает 16-20 рублей за килограмм (согласно данным сайтов интернет-магазинов “Пять фруктов” и Green Place).

Актуальная цена на лук-порей в белорусских магазинах в феврале колеблется в пределах 16-20 рублей за килограмм. Фото: скриншот Green Place

Однако, несмотря на все свои преимущества, лук-порей по-прежнему нечастый гость на грядках белорусов, что во многом объясняется различиями в агротехнике с его собратом. Но на самом деле этот овощ достаточно неприхотлив в выращивании, и получить урожай лука-порея, если верно следовать методике, можно буквально за копейки. Стоимость упаковки семян такого лука составляет всего 1,50–2 рубля.

Как посеять лук-порей?

[info_b]Екатерина Ямочка — опытный садовод-любитель и владелец магазина товаров для сада и огорода«Добры гаспадар». Ведёт блог, посвящённый выращиванию овощей и цветов в TikTok и Instagram.[/info_b]

Как отметила Екатерина Ямочка, для получения хорошего урожая лука-порея за один сезон, посеять его нужно достаточно рано и можно начинать уже с середины февраля. Посеять лук-порей можно двумя способами.

Посев в ёмкость

Фото: dishcuss.com

Для посева следует выбрать рыхлый и лёгкий грунт с нейтральным pH. Ёмкость для посева должна быть достаточно высокой — около 15 см в высоту, чтобы дать возможность развиваться корневой системе. Наличие дренажных отверстий обязательно: влага не должна застаиваться.

Насыпьте в ёмкость высокий слой грунта (10 см и больше), слегка уплотните и увлажните. Затем разложите семена по поверхности.

“Я предпочитаю рядную систему. То есть нарезаю рядочки с расстоянием 2 см друг от друга и в их борозды укладываю семена. Такой метод посадки упрощает дальнейший уход. Например, полив можно производить в междурядьях”, - пояснила садовод.

Далее присыпьте семена небольшим слоем лёгкого грунта. Укройте плёнкой и поставьте в тёплое место до появления всходов. Как только всходы появятся, плёнку следует убрать.

Посев методом “улитки”

Фото: архив Екатерины Ямочки

Также можно вырастить рассаду лука-порея методом «Улитки».

“Для этого подойдут остатки демпферной ленты. Можно использовать рулонную подложку под ламинат”, - рассказала садовод.

Нарежьте ленту полосками 15-20 см высотой. На подготовленные полоски разложите грунт. Затем сверните полоски в “улитку”. По верху слегка утрамбуйте грунт, увлажните и разложите семена, после чего засыпьте сверху семена лёгким грунтом. Сверху наденьте пакет и поставьте в тёплое место до всходов.

“По мере роста рассады улитку нужно разворачивать и при необходимости добавлять грунт”, - пояснила Екатерина.

Чем подкормить рассаду лука-порея?

Фото: cкрин YouTube Мартина Дача

Дальнейший уход за луком-пореем предполагает полив и подкормки.

“Первую подкормку делаем через две недели после всходов удобрениями, содержащими много фосфора. Далее раз в две недели используем любое универсальное удобрение с формулой 18-18-18 или 20-20-20”, - порекомендовала Екатерина Ямочка.

[info_b]Речь идёт об удобрениях типа «Кристалон зеленый» (он же специальный или особый), который имеет в своём составе приблизительно равные части азота, фосфора и калия. Также подойдёт «Акварин универсальный».[/info_b]

Также садовод заметила, что, если перо в рассаде вытянулось и рискует лечь, то можно его подстричь, но делать это не обязательно.

Когда пересаживать лук-порей в открытый грунт?

Фото: shutterstock

Посеянный в феврале лук-порей на постоянное место нужно высаживать в середине-конце мая. Рассаживать рассаду нужно в достаточно глубокие борозды около 10 см глубиной. При этом не нужно засыпать их полностью. Достаточно заглубить примерно на 1 см.

В дальнейшем для получения большого белого ствола потребуется сделать несколько раз окучивание.

“Окучивать нужно так, чтобы не засыпать грунтом точку роста. То есть, увидели, что точка роста высоковата, стебель зеленеет — окучили”, - пояснила садовод.

Урожай лука-порея собрать можно будет осенью. Вот такой урожай лука порея получился у Екатерины Ямочки в один из минувших сезонов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в феврале прилавки магазинов заполняются семенами, грунтом и прочими принадлежностями для посева рассады. Многие белорусы уже потирают руки в предвкушении посева любимых овощей, и, как водится, одними из первых на очереди оказываются перцы. Telegraf.news поговорил с садоводом Екатериной Ямочкой, чтобы узнать, как правильно рассчитать дату посева и успешно вырастить идеальную рассаду перцев.

Замочите семена перца в этих настоях — и рассада вырастет крепкой. Садовод раскрыла формулу идеальной даты посева