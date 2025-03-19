Как и когда сажать лук, чтобы вырос с кулак? Придерживайтесь «правила 10-15»

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Опубликовано: 19.03.2025 09:54 , Обновлено: 19.03.2025

Начало марта ознаменовалось открытием сезона рассады помидоров и перцев для многих белорусов. В это время многие планируют и посадку лука, однако сроки с его посевом, учитывая температурные качели за окном, рассчитать может быть непросто. Когда же лучше его сажать? Журналистка Telegraf.news нашла простое правило, которое не даст промахнуться с моментом, и узнала, что нужно делать, чтобы овощ активно рос и порадовал как зеленью, так и размером головок.

Выращиванием лука на приусадебном участке занимаются практически все огородники. Однако, несмотря на то, что этот корнеплод достаточно неприхотлив, получить достойный урожай получается не у всех. Одна из причин – ошибки при выборе времени посева. Многие огородники не корректируют сроки посадки в зависимости от погодных условий и не обеспечивают растениям подходящие условия для роста. Когда же лучше сажать лук и что делать, чтобы его зелень порадовала пышностью, а головки выросли крупными и сочными?

Когда сажать зеленый лук?

Фото: bona-forte.ru

Зеленый лук — желанный гость на столе многих белорусов. Обычно его высаживают ранней весной, в период с марта по апрель, но всё зависит от погодных условий. Некоторые огородники ориентируются на лунный календарь, но стоит помнить, что лучше всего лук растет при температуре около 10–15 градусов по Цельсию . Поэтому прежде чем его сеять, нужно дождаться, пока почва достаточно прогреется.

“Правила 10-15” стоит придерживаться и при посадке лука. Выдерживайте расстояние 10–15 см между растениями. Это обеспечит луку достаточное место для роста и развития.

Почва с хорошей структурой и проницаемостью — отличный выбор. Желательно также обогатить её компостом.

В дальнейшем лук достаточно лишь поливать, но без избытка. Это поможет ему войти в активный рост.

Спустя 20–30 дней после появления первой зелени весной можно будет собрать урожай перьевого лука. Важно, чтобы перо не перерастало, поскольку оно утратит не только эстетические свойства, но и вкусовые.

[info_b] Чтобы получить сочное зелёное перо, можно высеять многолетний лук-батун, шнитт, шалот, слизун или обычный репчатый лук.[/info_b]

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Когда сеять лук семенами?

Фото: Zoya2222/istock

Семена лука следует высевать ранней весной, с февраля по март, в зависимости от условий конкретного года. Важно делать это в теплом помещении или теплице, где температура составляет около 18-20 градусов по Цельсию. В таких условиях лук быстрее прорастёт и войдёт в активный рост.

Когда сеянцы достигнут высоты 3–4 см, их можно пересадить на грядки, выдерживая расстояние 10–12 см между растениями. Однако стоит помнить, что посев лука из семян требует большего внимания к влажности почвы и освещению.

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Что делать, чтобы лук вырос большим?

Главное — это, прежде всего, подходящая почва. Лук любит плодородную почву, богатую питательными веществами и хорошо дренированную, поэтому стоит обогатить её компостом или навозом.

Субстрат должен быть хорошо полит, но не слишком мокрым, так как избыток воды может привести к болезням. Растения полезно регулярно удобрять, особенно в периоды интенсивного роста.

Лук также чувствителен к сорнякам, поэтому стоит удалять их с грядки. Ещё луку требуется достаточное количество солнечного света — не менее 6 часов в день.

Чтобы вырастить по-настоящему крупные луковицы и уберечь их от атак паразитов, можно воспользоваться стратегией опытного садовода.

Автор блога “Огороднутая садистка” в TikTok советует выращивать лук без применения нитратов, подкармливая простыми и доступными удобрениями из нашатырного спирта, дрожжей, зольным настоем, “зелёным удобрением” и экстрактом конского навоза. Все дозировки и частота применения за сезон приведены в видео. Однако помните, что важно не переусердствовать с количеством удобрений.

https://www.tiktok.com/@annaessina8302/video/6986988863545773313?q=%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9&t=1742364171952

Ранее Telegraf.news писал о том, что среди многообразия видов лука особое место занимает лук-порей. Этот овощ отличается более мягким вкусом и уже успел завоевать сердца многих белорусов. Тем не менее, вырастить его на приусадебном участке получается не у всех. Многие предпочитают просто купить лук-порей в магазине, но цена на него “кусается”. Журналистка Telegraf.news поговорила с садоводом Екатериной Ямочкой, чтобы узнать, как успешно вырастить рассаду лука-порея и осенью получить богатый урожай.

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