Нашли в Минске лук-севок за 4,9 рубля за кило. Когда лучшие дни для посадки в марте?

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Опубликовано: 15.03.2025 17:59 , Обновлено: 15.03.2025

В одном из столичных магазинов заметили лук-севок по привлекательной цене - всего 4,9 рубля, что примерно в 2-4 раза дешевле, чем во многих специализированных магазинах. Журналисты Telegraf.news посмотрели, где белорусским дачникам можно выгодно закупиться посевным материалом, а заодно узнали точные даты, которые специалисты считают лучшими для посева лука в этом месяце.

Лук-севок сорта Штуттгартер, который относится к ранним высокоурожайным сортам, покупателям предложили в магазине “ТикТок Маркет”, который расположен в одном из переходов метро “Партизанская” в Минске. Другие сорта лука там можно приобрести за 7,9 и 9,9 рубля, что всё равно дешевле, чем в среднем по рынку.

Владелец этого магазина сам ведёт TikTok-аккаунт, в котором выкладывает и рекламу собственной продукции, и обзоры оптовых и розничных цен на популярном у минчан рынке в Таборах. По его словам, после очередной рекламы на видеоплатформе за дешёвым луком-севком люди к нему начали приезжать не только из разных уголков Минска, но даже из других городов. На одном из видео, в частности, одна из покупательниц призналась, что специально приехала туда из Солигорска.

Учитывая цены у многих конкурентов, это не удивительно. В комментариях под роликами белорусы из разных уголков страны сообщали, что цена за севок кое-где достигает 20 рублей за кило. Наш обзор цен на интернет-площадках популярных специализированных магазинах также показал, что найти севок дешевле предложенной цены - непосильная задача. В среднем цены, в зависимости от сорта, варьируются от 12,5 до 40 рублей за кило .

















Когда сажать лук на перо и репку?

Если же вы уже закупились посевным материалом, важно не прозевать самое удачное время его высадки, чтобы по осени собрать хороший урожай. Как правило, опытные садоводы и огородники в этом деле руководствуются лунным календарём.

В этом месяце, согласно лунному календарю, опубликованному на 2025 год Белорусской сельскохозяйственной библиотекой НАН Беларуси, самыми благоприятными днями для посева лука в марте являются следующие:

для лука на перо — 30 марта;

для лука на репку — 17-24 марта;

для лука-чернушки на севок — 17-24 марта;

для лука-порея — 30 марта.

Ранее Telegraf.news рассказывал, на какую глубину следует высаживать лук-севок, какое место лучше выбрать под луковую грядку, а также чем затем подкармливать посевы, чтобы получить крепкий и богатый урожай осенью.

Когда белорусам сажать лук в марте 2024 года? Не пропустите самые подходящие дни