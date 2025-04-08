Как белорусам защитить самшит от прожорливой огнёвки? Попробуйте это копеечное средство

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.04.2025 07:13 , Обновлено: 07.04.2025

Самшитовая огнёвка, или мотылёк самшитовый – самый опасный вредитель последних лет. Его прожорливые гусеницы едят листья самшита, полностью оголяя ветки. Многие садоводы уже расстались с любимыми вечнозелёными кустарниками, а те, у кого они ещё остались, ищут оптимальный способ избавиться от вредителя.

Кто такая самшитовая огнёвка и чем она опасна

Самшитовая огнёвка (Cydalima perspectalis) — это вид бабочек из семейства огнёвок-травянок, который является серьёзным вредителем самшита (Buxus).

Фото иллюстрационное

Этот вид родом из Восточной Азии, но в последние десятилетия распространился по Европе, где стал представлять угрозу для посадок самшита. Гусеницы огнёвки способны быстро уничтожить значительную часть листьев самшита, что может привести к гибели всего растения. Особенно сильно страдают декоративные посадки и живые изгороди из самшита. В России самшитовая огнёвка, случайно завезённая из Италии, привела к гибели реликтового колхидского самшита в Хостинской тисо-самшитовой роще, и к сильному сокращению насаждений самшита.

Фото иллюстрационное

Первое нашествие прожорливого вредителя происходит в начале сезона, ранней весной. Когда становится теплее, можно наблюдать появление гусениц самшитовой огнёвки. Обычно это происходит в апреле, но в случае тёплой зимы вредитель атакует гораздо раньше – даже на рубеже февраля и марта. Достаточно, чтобы температура оставалась выше 7°C в течение нескольких дней.

За один сезон самшитовая огнёвка откладывает яйца 2-4 раза. Это значит, что гусеницы появляются на растениях несколько раз в год: весной (в марте или апреле), летом (в июле и августе) и осенью (в сентябре и октябре). Однако точное время появления вредителя и количество поколений в год зависит от погодных условий.

Куколки вредителя зимуют среди листвы самшита и могут выжить при температуре до -30 °C.

Важно отметить, что распространение самшитовой огнёвки стало серьёзной проблемой для садоводов и ландшафтных дизайнеров, так как самшит широко используется в озеленении благодаря своей декоративности и устойчивости к стрижке.

Этот кустарник защитит ваш сад от вредителей. Куда и как посадить чёрную смородину в апреле?

Картофельный крахмал от самшитовой огнёвки

С ранней весны стоит присматриваться к самшитам, искать первые признаки жизнедеятельности гусениц. Самого вредителя заметить непросто, ведь он прячется внутри кроны, поедая её изнутри. Однако можно заметить, что листья и молодые побеги объедены и окружены белой паутиной. Тщательный и регулярный осмотр позволяет обнаружить заражение самшита вредителями на ранней стадии.

Независимо от того, заметили ли вы присутствие самшитовой огнёвки или хотите предотвратить её появление на растениях, вы можете воспользоваться простым методом. Всё, что нужно сделать, это обильно посыпать кусты картофельным крахмалом, который можно найти в практически каждом продуктовом магазине.

Фото иллюстрационное

Посыпьте самшит крахмалом так, чтобы он попал на большую часть листьев – в том числе и на те, что находятся внутри кроны. Повторяйте обработки с ранней весны каждые несколько дней в течение всего периода жизни гусениц самшитовой огнёвки. Таким образом, вы сможете защитить наши растения от самого опасного вредителя последних лет.

Как предотвратить появление самшитовой огнёвки?

Контроль за новыми растениями

Проверка саженцев — всегда следует проверять новые растения на наличие признаков присутствия вредителей. Лучше приобретать растения у проверенных поставщиков.

— всегда следует проверять новые растения на наличие признаков присутствия вредителей. Лучше приобретать растения у проверенных поставщиков. Карантин — все новоприобретённые растения необходимо держать отдельно от основного сада на период карантина (около месяца), чтобы убедиться в их здоровье.

Фото иллюстрационное

Регулярный мониторинг

Осмотр растений — нужно проводить регулярные осмотры самшита на предмет наличия яиц, гусениц или повреждений листьев.

Биологическая защита

Привлечение полезных насекомых — можно попробовать создать условия для привлечения естественных врагов огнёвки, таких как наездники и божьи коровки. Посадка цветов, привлекающих этих насекомых, может помочь в борьбе с вредителем.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы любят растить на своих участках крыжовник, который по-белорусски называется “агрэст”. В этом, казалось бы нет ничего сложного. Кустарник не требует сложных процедур. Однако, если вы хотите получить обильный урожай полезных ягод, стоит весной провести важную, но очень простую обработку.

Этот белорусский «родственник» киви даст обильный урожай летом. Чем подкормить крыжовник весной?