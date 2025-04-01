Этот белорусский "родственник" киви даст обильный урожай летом. Чем подкормить крыжовник весной?

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Опубликовано: 01.04.2025 16:29 , Обновлено: 01.04.2025

Белорусы любят растить на своих участках крыжовник, который по-белорусски называется "агрэст". В этом, казалось бы нет ничего сложного. Кустарник не требует сложных процедур. Однако, если вы хотите получить обильный урожай полезных ягод, стоит весной провести важную, но очень простую обработку.

[inf]Кстати, распространенный миф о том, что крыжовник и киви - “родственники”, не верен. Обычный белорусский крыжовник, или как его ещё называют - европейский (лат. Ribes uva-crispa) — относится к семейству Камнеломковых, рода смородина (Ribes). А вот киви, или актинидия китайская (Actinidia chinensis) — растение семейства актинидиевых, крупная древовидная лиана родом из Китая. [/inf]

Как правило, цветение кустов крыжовника, приходится на апрель и май. А вот время плодоношения зависит от сорта, погодных условий и региона (в Гомельской и берсткой областях оно может начаться на неделю-две раньше). Обычно же крыжовник созревает в июле.

Какие условия следует создать для крыжовника на огороде и в саду?

Крыжовник любит проницаемую, плодородную и слегка влажную почву. Идеальная кислотность - pH 6,0-7,0. Кустам также необходимо тепло для активного роста, но стоить помнить, что крыжовник плохо переносит продолжительные прямые солнечные лучи. По этой причине для кустов рекомендуется выбирать слегка затененное и защищенное от ветра место.

Регулярный полив также важен, особенно в периоды засухи, ставшие обычными в белорусских широтах летом. Нехватка воды отрицательно сказывается как на количестве, так и на качестве ягод.

Чем подкормить кусты весной?

Для обильного плодоношения летом крыжовник стоит подкормить ещё весной. И натуральное удобрение — отличное решение.

Кусты этого растения очень хорошо реагируют на удобрение компостом, а наилучшие результаты дает внесение его в почву весной. Это идеальное питание для крыжовника в начале вегетации.

Ягодам для роста необходимы:

азот, фосфор, калий.

А это значит, что навоз (например, коровий или куриный) очень подходящая подкормка. Однако помните, что перед применением рекомендуется разбавить его водой в соотношении 1:10 и только после этого использовать для полива земли под кустами.

Стоит ли есть ягоды крыжовника?

Исследований, посвященных крыжовнику, не так уж и много. Однако те, что известны утверждают, что ягода весьма полезна для здоровья. Среди полезных свойств крыжовника:

снижение уровня сахара в крови,

снижение холестерина и кровяного давления,

снижение риска развития рака, диабета, болезней сердца и возрастных заболеваний головного мозга.

Так, ученые использовали листья, плоды и цветы индийского крыжовника для изучения их влияния на развитие диабета. Ими было доказано, что эллагитаннины, соединения, содержащиеся в крыжовнике, могут снижать уровень глюкозы в крови и потенциально могут быть использованы для лечения диабета. Однако большинство исследований проводилось на животных

Употребление крыжовника в пищу, как правило, безопасно. Токсикологические исследования не выявили побочных эффектов даже при приеме высоких доз.