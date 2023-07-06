Как ускорить рост огурцов без химикатов? Добавьте одну столовую ложку этого в воду

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Опубликовано: 06.07.2023 11:13 , Обновлено: 28.04.2024

Огурцы требуют особого ухода, но ключом к их выращиванию является полив и внесение удобрений, чтобы они были сочными и вкусными. Посмотрите, каким средством можно полить растения, чтобы ускорить их рост.

Не стоит вкладывать деньги в дорогие и неэффективные удобрения, если вы можете приготовить их самостоятельно в домашних условиях.

Все, что вам нужно, — это мед. Он содержит множество витаминов и питательных веществ, таких как магний, фосфор, калий и кальций. Кроме того, содержащиеся в нем сахара положительно влияют на корневую систему, которая быстро и здорово растет. Мед ускоряет развитие огуречных завязей, от которых зависит количество овощей.

Как приготовить удобрение для огурцов для ускорения их роста?

Все, что вам понадобится, это 1 литр горячей воды и 1 столовая ложка меда. Смешайте ингредиенты до полного их соединения.

[info_b]Вода должна быть кипяченой и иметь температуру не менее 35 градусов. Если она будет теплее, это приведет к гибели ценных свойств меда. [/info_b]

После просто полейте рассаду огурцов раствором.

Вы также можете приготовить медовый спрей, который будет привлекать опыляющих насекомых. Растворите одну чайную ложку меда в 1 стакане теплой воды, затем перелейте смесь в бутылку с распылителем. После опрыскайте растения.

Другие способы подкормки огурцов

Куркума — известная специя, которая может помочь вырастить огурцы. Все, что вам нужно сделать, это положить 1 чайную ложку куркумы и 1 чайную ложку пищевой соды в банку, затем залить все это 500 мл теплой воды.

После смешивания ингредиентов необходимо дать раствору постоять около 2 часов, чтобы он подействовал сильнее. Наконец, разведите препарат в 3 литрах воды, и все готово.

Дрожжи богаты витаминами и минералами, поэтому благодаря им огурцы будут расти великолепно. Растворите 10 граммов дрожжей в 10 литрах теплой воды, затем дайте составу остыть. Поливайте огурцы холодным раствором, и кусты будут давать хороший урожай.

Как получить по 13 кг огурцов с каждого куста? Трижды полейте их этим домашний раствором